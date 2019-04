Contrato para apoyar equipo de fútbol en el Espinal terminó en polémica

18 Abr 2019 - 3:01am

La presentación del equipo de fútbol Sub-20 del Espinal que representará al municipio en un campeonato nacional, generó una fuerte polémica en contra de la Administración municipal, pues en el evento estuvo presente quien sería uno de los precandidatos a la Alcaldía en las próximas elecciones.

El hecho que fue registrado por Noticias Uno ocurrió a finales de marzo, cuando los jugadores exhibieron los nuevos uniformes del equipo en el restaurante de un copatrocinador, que sería Gonzalo Duarte, padre del aspirante Esteban Duarte y quien es recordado por retirar el Monumento al Bunde, sin permiso. Según el medio nacional en el evento Duarte intervino, generando una ola de críticas porque dejó la percepción de que se utilizó un evento del municipio para hacer política.

El veedor Carlos Vásquez, quien hace seguimiento al hecho indicó que su denuncia va dirigida en contra del mandatario Mauricio Ortiz por una presunta participación indebida en política, “por utilizar los recursos del municipio para financiarle la campaña a su ahijado político Esteban Duarte por medio de la selección Sub-20”.

El señalamiento se hace teniendo en cuenta que se estableció un convenio entre el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imdre, y el club deportivo Amigos de El Espinal, cuyo objetivo es patrocinar la participación del equipo masculino en un torneo nacional.

Vásquez añadió que es preocupante que en medio del tema hay recursos públicos y que ha faltado apoyo a las demás disciplinas que se practican en la ciudad.

En cuanto al evento, el veedor se pregunta si el dinero girado por el Municipio se utilizó para su logística cuando la finalidad era apoyar el equipo.

Y agregó que no es la primera vez que se relaciona el nombre de la Alcaldía del Espinal junto a la del precandidato, pues en una revista que promocionaba las fiestas de Chicoral el año anterior, en un aviso institucional salía el nombre y eslogan de Duarte. Ante este cuestionamiento, el mandatario Ortiz le respondió a Noticias Uno que no fue responsabilidad de la Administración, sino de quien diagramó la imagen.

¿Qué dice el Imdre de la polémica?

El director del Instituto, Arley Perdomo Paloma, dijo que el convenio con el club ‘Amigos del Espinal’ se celebró en febrero con el fin de fomentar el deporte y por un valor de $65 millones, dinero que debía invertirse en implementación deportiva. “Ellos organizan una entrega de uniformes y ahí es donde se dice presuntamente que había un candidato, nosotros no teníamos conocimiento del lanzamiento que se realizó el 29 de marzo, por lo tanto no asistió ninguno de nosotros”. Asimismo, el funcionario señaló que existió un abuso porque se habría utilizado recursos en “situaciones que no tenían nada que ver con el objeto del contrato, que era la participación de los jóvenes en el campeonato Sub - 20”. Una vez se conoció la situación, el Imdre denunció el hecho ante la Procuraduría General de la Nación y la Difútbol, también, se suspendió el convenio “mientras se evalúa con los jurídicos para ver qué decidimos”.

En cuanto al club habría explicado que se trataba de un evento que se hace anualmente y que fue a costa de un copatrocinador y “que no era cierto que en el acto se hubiera hecho alusión política”.