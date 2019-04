Proyecto para bienes ejidales en Venadillo deja varias dudas

30 Abr 2019 - 3:01am

El alcalde de Venadillo, Ílber Beltrán, ha buscado en varias oportunidades una aprobación del Concejo para disponer de los predios ejidales del municipio, propuesta que busca entregar a través de la venta, lotes que lleven décadas bajo la tenencia de particulares.

Sin embargo, el proyecto no ha pasado de la Comisión de Presupuesto en el Concejo porque hay dudas sin despejar y documentos pendientes por entregar. Beltrán indicó que el gobierno anterior a través de un estatuto rentístico aprobó la venta de este tipo de bienes, motivo por el cual ahora necesita la autorización de la Corporación para iniciar el proceso.

“Creería que en Venadillo (entre) el 80 y 90 por ciento de los bienes son ejidales. Nosotros queremos aprovechar la norma y la legalización, como lo hizo Purificación, allí se entregaron lotes a las personas que llevaban más de 30 años y que no habían podido solucionar los problemas de estos bienes”.

Añadió que los argumentos entregados por el Concejo no son razonables ante las necesidades que tiene el municipio”.

De la misma forma expresó que si los cabildantes no están de acuerdo con el total del proyecto, que apliquen las modificaciones que consideren para que finalmente se llegue a una concertación.

Las dudas sin resolver

Sobre este tema EL NUEVO DÍA habló con la concejal María Elicenia Padilla, ponente de la iniciativa en tres ocasiones, ella explicó que en este caso los bienes ejidos hacen parte del Fondo de Vivienda, por lo que el primer paso que debía hacer el mandatario, era solicitarle al Fondo una autorización para pedir ante el Concejo las facultades.

Por lo tanto, la tercera vez que se radicó la iniciativa ya contaba con el aval del Fondo. Sin embargo, la propuesta no pasó de la Comisión de Presupuesto porque hacen falta varios documentos como las actas del Fondo donde se eligió su directiva que tiene una vigencia de tres años, “se le solicitó el inventario de los bienes inmuebles del municipio, también, el estudio financiero de qué tan viable es vender los ejidos y adelantar una actualización catastral. “Por esta y otras razones, (además) de que la Administración no sustenta los proyectos que presenta, no podemos a pupitrazo decirle sí al señor Alcalde”. Este sería uno de los temas que entraría a discutirse en las sesiones ordinarias del Concejo en mayo.