Estabilidad de usuario de SaludVida en riesgo por falta de una remisión

Aunque se pensó que la amputación de una de sus extremidades iba a erradicar el dolor hoy sigue a la espera de que la EPS SaludVida lo remita a una entidad de tercer nivel para recibir atención por infectología.

Su hija Zuleika Duarte Callejas contó que a comienzos de abril ingresó al hospital San Rafael de Espinal, allí tras la autorización del paciente y un análisis de junta médica se procedió a quitarle el miembro inferior derecho, “a mi papá lo sacan e ingresan a la Unidad de Cuidados Intermedios donde aparentemente todo estaba bien”, pero al cuarto día el diagnóstico cambió.

“Nos llama el médico y dice que mi papá adquirió una bacteria, la baumannii”, por lo que se tuvo que conseguir el medicamento para contrarrestar la infección, pero a los dos días “nos llama el médico que mi papá adquirió la pseudomona, que para eso no hay medicamento acá en el hospital, por lo que el 11 de abril hicieron una remisión y desde ahí estamos esperando”.

Teniendo en cuenta que habían pasando más de 15 días se procedió a trasladar la queja a la Secretaría de Salud del Tolima, dependencia que hizo una visita a Salud Vida, allí, según Zuleika la respuesta es que en la red contratada por la EPS a nivel nacional no hay disponibilidad de camas para atender al paciente y que la única opción es Bucaramanga.

El veedor de salud, Ancizar Rodríguez, indicó que se requiere con urgencia un antibiótico que contrarreste la bacteria y que a pesar de las peticiones “no se ha logrado que sea remitido a (un hospital) nivel tres para que se de los cuidados de sanidad y limpieza de estas bacterias tan crueles”.

Ante el hecho el veedor solicitó una auditoría para SaludVida, también, hizo un llamado a la Supersalud para que revisara este caso. Agregó, que la EPS dijo que tenía un contrato de servicio integral con la IPS San Rafael, no obstante, hasta hoy el medicamento sigue sin ser suministrado. “Está fallando la IPS por un lado que no tiene los medicamentos y por otro lado la EPS que no suministra la compra, ni ha hecho coherentemente la remisión a un infectólogo”.

Por su parte, la gerente del hospital San Rafael, Patricia Henao Max, dijo que el paciente necesita valoración por infectología y ser tratado con un antibiótico que es de tercer nivel “la remisión está desde el 10 de abril y la gerente de la EPS dice que ha buscado por todo el país y no lo han ubicado”.

En cuanto a la presencia de las bacterias en el usuario, dijo que el comité de infecciones entrará a precisar si el hombre venía contaminado o se originó dentro del hospital.