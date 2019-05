Gobernación adelantó nueva contratación en la compra de abonos

7 Mayo 2019 - 3:01am

La Gobernación del Tolima adjudicó recientemente un contrato de $5 mil 620 millones para la adquisición de cerca de 65 mil bultos de fertilizantes que serán distribuidos en 24 municipios del departamento. El proceso que se hizo por la modalidad de selección abreviada a través de una subasta inversa, fue adjudicado al proponente Agrocosur, una de las dos entidades que participaron.

Según la información publicada en el portal de contratación pública Secop, las cantidades de bultos que se entregarán van desde 800 hasta 10 mil por municipio. En el listado están Falan, Fresno, Venadillo, Chaparral, Natagaima, Ortega, Icononzo, Melgar, Dolores, Prado, Mariquita, Valle de San Juan, Rovira, Cajamarca e Ibagué.

La propuesta que busca fortalecer los productores del departamento había sido anunciada por el gobernador Óscar Barreto Quiroga a mediados de abril en su visita al Líbano, en medio del discurso anunció que en junio llegarían seis mil bultos para ser entregados a mil cafeteros.

En ese momento dijo que “no soy de los que se la pasan echando discursos para llorar la crisis de los cafeteros, no le jalo a eso, yo me dedico no ha llorar ni reclamar a los terceros que le vengan a resolver la crisis de los cafeteros ni echarle la culpa al presidente (Iván) Duque, me dedico como Gobernador a ver qué es lo que puedo aportar”.

La nueva compra

A mediados de 2018 el escándalo conocido como los ‘abonos chiviados’ envolvió la entrega de fertilizantes en Rovira debido a que el producto adquirido por la Administración seccional resultó alterado, lo que impidió que se cumpliera con el objeto del contrato.

Ante este antecedente, la pregunta obligada al secretario de Desarrollo Agropecuario, José Édgar Bonilla, es qué medidas se adoptaron para no repetir la historia, respondió que todas las necesarias para este tipo de compra.

“Acompañamiento y certificaciones por parte de las instituciones (como el) ICA, además de eso, cada vez que se va a hacer la entrega de un fertilizante se debe tener los análisis valorados por ICA o entidad adscrita a ella”.

En cuanto a las entregas se estima que en 15 días se comienzan a visitar los municipios.

Dato

Los abonos van destinados a los agricultores que han tenido dificultades en sus cultivos por la variabilidad climática.