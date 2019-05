Profesionales de Cajamarca no estarían siendo tenidos en cuenta para obras del Túnel

23 Mayo 2019 - 3:01am

“En varias ocasiones he manifestado que me siento en desacuerdo con el Consorcio La Línea por la falta de oportunidades en cuanto a nuestros profesionales, tecnólogos y técnicos, no solo la mano de obra no calificada es la que debe tener oportunidad en este tipo de obras o megaobras”.

El mandatario señaló que los profesionales en áreas como ingeniería civil o forestal e incluso en topografía deberían ser tenidos en cuenta.

“Convoco a la comunidad en general para que conozcamos de primera mano qué es lo que se va hacer, cómo estos consorcios piensan hacer las convocatorias para la vinculación y qué tipo de vacantes hay”, precisó Marín.

Agregó, que según los últimos reportes presentados por la entidad encargada de las obras, hasta la fecha se habrían generado en la ‘Despensa agrícola’ cerca de 200 empleos de mano de obra no calificada, cifra que representaría el 15% del total contratado.

En cuanto a la reunión que se adelantará hoy, se espera que haya un mejor canal de comunicación y se explique de manera clara cómo deben ser presentadas las hojas de vida, asimismo, se solicitará que los cajamarcunos sean la primera opción al momento de iniciar las vinculaciones.

Debate de control

El tema fue abordado esta semana en el Concejo municipal con la presencia de representantes del proyecto, allí algunos de los asistentes indicaron que en este tipo de inversiones es frecuente que cada contratista llegue con su “gente”, lo que limita las posibilidades para los residentes de la población.

Mientras que Marín expresó que el municipio se está viendo desfavorecido “somos el puente entre la comunidad y quienes realizan las obras en este momento, debemos darle una respuesta coherente a la solicitudes que ellos nos hacen, pero no encontramos una respuesta por parte del Consorcio diferente al número de personas que tienen contratadas”.

Dato

La audiencia pública se adelantará en el auditorio de la Institución Educativa Ismael Perdomo a las 2 p.m.