Gobernación compró lote cuyo avalúo incrementó más de mil millones en 7 años

25 Mayo 2019 - 3:01am

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo ordenó en diciembre de 2018 el pago de $1.306.240.759 al señor Óscar Delio Hernández Palacios, a raíz de la compraventa del inmueble denominado ‘La Primavera’, esto con el fin de la conservación del recurso hídrico como estrategia de restauración y rehabilitación de ecosistemas en el departamento del Tolima.

En este sentido, es de extrañar que el último avalúo de este predio lo hizo la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, a través de la empresa Cáceres & Ferro, la cual entregó el informe el 20 de noviembre de 2018, solo un mes antes de hacerse la compra por parte de la Gobernación.

Cortolima interviene en la compra de este terreno, debido a que en 2017 firmó con la Gobernación el convenio N.º 2110 con el objeto de adquirir predios para la preservación de bosques naturales y el cuidado del recurso hídrico, pero también para promover un esquema de pago por servicios ambientales comunitarios. Respecto al convenio, el diputado comentó, “todo se originó por esto, un convenio donde se priorizan los recursos del Estado para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales, y dice la ley que el 1% según la Contraloría de los ingresos corrientes de libre destinación del departamento sea para estos servicios, esa plata, según la ordenanza sería de 1.493 millones para el departamento, es decir que el costo del predio equivale al gasto destinado para un año en estas tareas”.

En esta medida la Gobernación y Cortolima, según un último registro recibieron en total 312 solicitudes de 241 familias que aplicaron al esquema de pago por servicios ambientales comunitarios, por otro lado, los terrenos ofrecidos para adquisición en diferentes municipios fueron 21, siendo el de La Primavera junto a un terreno ubicado en Chaparral, los que más área comprendían en comparación a los otros.

“La Gobernación compra ese lote, lo mantiene ahí, pero con esos 1.300 millones cuántas personas se podrían beneficiar, cuántas fincas de menor valía se hubieran podido comprar, innumerables, pero no tenemos claro porqué decidieron comprar ese lote”, señaló Forero.

Sobre este asunto el gobernador encargado Javier Triana, respondió, “todos los predios que ha comprado la Gobernación del Tolima han obedecido primero a unos avalúos técnicos que desarrolló la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con respecto a este en particular, nosotros como Gobierno Departamental tenemos la tranquilidad de hacer bien los procesos contractuales que hemos venido desarrollando”.

Cabe recordar que el vendedor del lote, Óscar Hernández es el esposo de la suegra del ex secretario de gobierno Giovanni Molina, lo que ha generado suspicacia, frente a esto el exfuncionario respondió, “yo trabajé como secretario general hasta junio del año 2018, durante ese tiempo no se hizo ninguna compra de terreno, esa compra se hizo en diciembre de 2018 tiempo para el cual yo ya no trabajaba en la secretaría, quien hace ese avalúo es Cortolima y no la Gobernación, y efectivamente el señor Óscar es el esposo de mi suegra pero las actividades que haga él, sus transacciones comerciales no son responsabilidad mía”.

Dato

Gobernación y Cortolima recibieron 312 solicitudes de 241 familias que aplicaron al esquema de pago por servicios ambientales.