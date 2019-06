Emergencia vial en el Tolima supera la capacidad de respuesta de los municipios

Durante el fin de semana hubo bloqueos viales en el norte y sur del departamento, a pesar de la disposición de maquinaria, por parte de diferentes entidades, el equipo es poco ante la magnitud de los daños.

3 Jun 2019 - 3:01am

El invierno desencadenó una serie de emergencias en Rovira, Chaparral, Líbano, Villahermosa, Casabianca, Planadas y Ataco, hechos que tienen al día de hoy veredas incomunicadas, barrios con racionamiento de agua, vías terciarias totalmente colapsadas y a los habitantes de algunas zonas en alerta por la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de la región, ante el complejo panorama, algunas Alcaldías ya reportaron que no tienen la capacidad en equipos para atender las eventualidades.

Calamidad en Rovira

El mandatario de Rovira, Yoanni Vivas Barragán, indicó que las mayores urgencias están en el sector vial y con el suministro de agua, este último se derivó del daño en uno de los canales de conducción del agua, lo que ocasionó que nueve barrios se quedaran sin el servicio.

“Estuvimos visitando con la empresa el canal que se afectó por la caída de un palma y un derrumbe, en cerca de 11 metros que nos limita el suministro.

“En Rovira tenemos dos puntos de captación el de Nerlín que es el que se afectó y el de la empresa que entra a abastecer los 14 barrios, entonces nos toca empezar a racionar el servicio por sectores día de por medio”.

Vivas Barragán, añadió que está buscando el apoyo de carrotanques con el Ejército, porque arreglar el canal tomaría mínimo un mes.

Asimismo, los rovirenses además de lidiar con el pésimo estado de la vía que los conecta con Ibagué, ahora se les suma el daño del sector conocido como Tienda Nueva, allí el peso de los vehículos, una falla geológica y la instalación de unos lagos en parte alta de la montaña, que rodea la carretera, originaron agrietamientos el sábado anterior.

Por lo que se hizo necesario que la Gobernación del Tolima trasladara maquinaria para restaurar el paso y aunque se logró el objetivo, la imprudencia o el afán de los conductores de camiones grandes por cruzar terminó con los vehículos enterrados.

Ante las dificultades, los habitantes de Rovira se preguntan cuándo se dará inicio a la intervención que anunció la Administración seccional el pasado 18 de mayo, con el acto simbólico de la postura de la primera piedra de las obras de la pavimentación de la primera fase de esta vía, la respuesta sería que aunque el contratista ya está en el terreno, pues ayudó a atender la emergencia en Tienda Nueva, estaría pendiente algunos trámites, por lo que se estima que iniciarían a mediados de junio.

Declaratoria

A esto se le suma afectación en el 90 por ciento de las vías terciarias, entre las más críticas está la que conduce a Riomanso, “allí convergen cerca de 40 veredas, sector La Luisa, también está muy afectada, Los Andes, Reforma, Guadualito y la vía Playarrica (San Antonio) – Roncesvalles”, narró el mandatario.



Por ello, tanto la Administración local como los habitantes solo piden al cielo que el invierno se apacigüe, pues las montañas están muy cargadas de agua, factor que origina los deslizamientos o ‘volcanes’, también, perjudica los cultivos como al café. “Nos tocó declarar la calamidad pública se la dirigimos a la Gobernación con el ánimo de vincularlos a ellos en este ejercicio, indicándoles que cualquier situación serán temas de gestión del riesgo”.



El mandatario explicó que con esta medida se busca disponer de recursos económicos para el arreglo de la maquinaria, la cual se avería ante el nivel de trabajo que se necesita. Se estima que en las últimas semanas se han atendido cerca de 300 derrumbes.

Dato

Para afrontar el daño en el acueducto el casco urbano se dividió en dos sectores de siete barrios y tendrán restricción del servicio día de por medio.

Reporte Chaparral

Tras la desaparición de un tramo de la vía en el corregimiento La Marina, hecho que originó que quedarán 14 veredas incomunicadas, y luego de adelantarse un consejo extraordinario de Gestión del Riesgo municipal, se acordó buscar el apoyo de un geólogo para revisar las alternativas que permitan abrir paso de nuevo, al igual que, adelantar obras de mitigación y estabilización en el sector.

“La gente está incomunicada, hay muchas personas que viven en esas veredas, es muy complejo, por eso se le dio prioridad”, contó el comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaparral, Diego Gutiérrez.

En cuanto a las condiciones del río Ambeima que era otra de las preocupaciones, Gutiérrez indicó que el cauce recuperó su normalidad, sin embargo, sigue bajo monitoreo y se procederá a capacitar a la comunidad del área afectada, para que sepa cómo actuar ante una eventualidad.

Esta es una situación que afecta enormemente a los productores de café, pues actualmente, se está en la temporada más alta de la recolección.

Por su parte, la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, informó que se habilitarán zonas para permitir la movilidad en este sector, pues “se habla que en no menos de un mes y medio podría volver el trazo de la vía”.

Y el alcalde Humberto Buenaventura, indicó que “nosotros desde la Administración municipal veníamos haciendo seguimiento y algunas intervenciones de acuerdo a nuestro alcance pero hoy si vemos la necesidad, que hay que hacer una intervención a mayor escala y que necesita un trabajo de ingeniería de más alto nivel”.

Mientras que la Empresa de Servicios Públicos reportó daños en parte de la red de conducción del acueducto ubicado cerca al sector de la variante por deslizamiento motivo por el cual se activó el plan de contingencia.

Crítica situación en Líbano

El mandatario Germán Castellanos Herrera, contó que actualmente el 65 por ciento de las vías terciarias están intransitables por los derrumbes, “tenemos más de 100 familias damnificadas, cerca de 12 viviendas en peligro de derrumbe. A pesar de tener nosotros la mayor cantidad de frentes de trabajo con maquinaria amarilla, no tenemos la capacidad de respuesta para la emergencia”. La precisión la hizo el mandatario debido a que en este momento el Municipio tiene el apoyo con vehículos de la Gobernación del Tolima y el Comité Departamental de Cafeteros, al igual que, la mano de obra de la comunidad, no obstante, a pesar de los esfuerzos, la problemática no se logra minimizar. “Aun estando la maquinaria es casi imposible poder meterla a estos sitios, porque con la lluvia no se logra hacer un buen trabajo y se pone en riesgo la integridad de los operarios”.

En medio de la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, aportó $200 millones en ayudas humanitarias, la idea es solicitarle ahora un respaldo con un kit de maquinaria, pues la idea es que tan pronto cesen las lluvias, se puedan empezar a recuperar las vías terciarias. Entre los sectores de mayor preocupación están los corregimientos de Santa Teresa y San Fernando, también, las veredas San Jorge, Marengo, Versalles, Tapias, La Marina, La Plata, Las Palmeras, La Guaira, El Retiro, Tierra Adentro, La Trina, La Honda, Riorecio y Zaragoza. En total son 30 zonas afectadas. En medio de esta situación, la economía del Líbano queda golpeado, pues no es posible transportar oportunamente los productos, lo que está generando pérdida de alimentos.

Los otros reportes

La Secretaría de Gestión del Riesgo del Tolima informó que también recibió reportes de daños viales en Planadas, exactamente en el corregimiento de Bilbao, mientras que en Rioblanco el carreteable que conduce a Herrera se vio obstaculizado, “hemos recibido afectaciones de caída de árboles, inundaciones en Palocabildo, Casabianca y Fresno”, precisó la directora de Gestión del Riesgo Andrea Mayorquín.

En cuanto a los ríos, se evidenció aumento de caudal en el Gualí y Magdalena a la altura de Honda.

Mientras que entre Villahermosa y Casabianca, según la comunidad también se tiene el riesgo de perder la banca, ante el daño vial la comunidad optó por construir un puente artesanal para mantener el paso de vehículos pequeños. Tras el deterioro, los habitantes llamaron la atención que este paso, que es secundario, estaría muy descuidado por parte de la Administración seccional.

Y en la vía Fresno - Manizales hubo varios derrumbes que dejaron taponamientos viales por varios días, luego de un arduo trabajo se logró abrir paso de forma restringida y controlada mientras se limpia el material de la calzada.