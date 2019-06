Jaime Barrera dice que propuesta para El Limonar no es un negocio y habló de las polémicas del pasado

12 Jun 2019 - 9:44pm

El médico colombo - israelí y exconcejal, Jaime Barrera, habló con EL NUEVO DÍA sobre la propuesta que impulsa para que el hospital Loewenstein de Raanana, Israel, se haga cargo de la sede El Limonar del Federico Lleras Acosta a través de un acuerdo, asimismo, se refirió a los escándalos que lo envolvieron hace 10 años en Ibagué e indicó que en la actualidad no tiene procesos en contra ante ninguna autoridad en el país.

Barrera explicó que el primer paso fue solicitar una hermandad de ciudades entre Ibagué y Raanana, “hago el acercamiento con el alcalde de Ibagué (Guillermo Alfonso Jaramillo), a él le parece bien, firmamos unas cartas de intención y traigo a su vez el alcalde de Raanana”, dicho acercamiento se hizo con el propósito de crear un lazo que permitiera que la ciudad israelí apoyara con equipos en temas de salud a la capital tolimense.

Aunque se alcanzó a hablar de un viaje a Israel por parte del mandatario de los ibaguereños, finalmente se canceló por temas de salud.

Tras dicho impasse, el médico empezó a dialogar con los encargados del instituto Loewenstein para revisar la posibilidad de que se instale una filial en Colombia, específicamente, en la sede El Limonar, ante el interés mostrado “vengo y empiezo desde hace un año a manejar la idea, me entrevisto con la gerente encargada del hospital y me dice que le parece bien, por lo que me facilita (el acceso) a la sede tomamos fotografías y mediciones, datos que los traslado a Israel”.

El paso siguiente fue exponer la idea con el sindicato de trabajadores Anthoc, luego la socialización se hizo en la Asamblea del Tolima, “si las condiciones políticas se dan podemos hacer ese servicio”, agregó.

A la pregunta que movería a Israel a interesarse en el proyecto, respondió que no es un negocio sino un servicio, basado en la colaboración que hace ese país a ciudades del mundo que carecen de tecnología en temas de salud.

Añadió que teniendo en cuenta que en agosto la Supersalud, entrega la entidad al Departamento, este tiene que tomar una decisión si se vende el inmueble o se busca apoyo para instalar la filial.

Indicó, que no traerá la comisión de Loewenstein sin que se defina el futuro del bien y la viabilidad o no de la propuesta.

Por ‘cuestión política’

Esta no es la primera propuesta que el médico Barrera trae al Tolima con la posibilidad de lograr un apoyo de este país ubicado en el medio oriente, por ello, la pregunta que surge es si esta idea tendría realmente opciones de ejecución o se quedará en el camino como sucedió en 2010 cuando la institución educativa Estado de Israel volvió a llamarse Nelsy García Ocampo por acuerdo del Concejo de la época, debido a que en ese entonces la Corporación consideró incumplimiento a las promesas hechas a directivos y docentes.

Sobre esto, Barrera dijo que se cometió “una injusticia” en esa época, pues según él, al colegio ubicado en el barrio El Libertador con sede en el Combeima se le invirtieron $30 millones en intervenciones como cambio de pintura, equipos de cómputo, libros, entre otros, “nosotros cumplimos”.

Y agregó que en ese entonces “había una cuestión política, siempre era en contra de los israelíes”.

Expresó que al quitarle el nombre relacionado con Israel, la institución se “desprendió de un apoyo”.

Cirugías estéticas en el H. San Francisco

Otra de las polémicas conocidas fue el uso que le dio al quirófano de este centro hospitalario cuando era servidor público para hacer cirugías estéticas, sobre ello, mencionó que en ese entonces fueron cerca de mil intervenciones que se hicieron a niños, hombres y mujeres que tenían deformaciones en diferentes partes del cuerpo.

“Eso es estética, hacíamos ortopedia, muchas disciplinas, (pero) solo miraron las cirugías que les hicimos a las empleadas del Municipio, ese fue todo el pecado”.

Recordó que el manejo del quirófano se derivó de un convenio con la ONG que presidía, porque “el hospital es un nivel uno y no puede administrar un quirófano que es nivel dos, si el Municipio ejercía la utilización del quirófano inmediatamente pasaba al Departamento”. Añadió que no es cierto que se ‘apoderó’ de este servicio como se mencionó.

En cuanto a las secretarias del Municipio que acudieron al centro hospitalario para cambios estéticos dijo que fueron cerca de seis, “la presión vino de que estábamos utilizando un quirófano para hacer estética de ese tipo, pero las mil personas que atendimos de condiciones difíciles, por qué no hablan de eso”.

En cuanto al cobro que se le hizo a las mujeres, Barrera dijo que fue a costo, “una lipo (escultura) que valía $2 millones se les dejó en $900 mil, ¿es pecado ayudarle a la gente?”.

El caso del trasplante de órganos

Barrera contó que a un hospital en el país la EPS le paga un promedio de $10 millones por órgano, mientras que un paciente extranjero podría cancelar hasta $150 millones. En esa época él intervenía para traer usuarios de Israel que ingresaban legalmente al país con visa de salud, luego a través de una petición ante un juzgado se lograba que los incluyeran en la lista de receptores.

Explicó que lograba los trasplantes en corto tiempo, porque conoció una falla del sistema colombiano, “la oficina de trasplantes funciona de lunes a viernes, pero como nosotros manejamos donantes fallecidos no vivos, los días que más hay son viernes, sábados en la noche y domingos, porque hay más decesos por trauma.

“Los médicos en el hospital retiran el órgano y ¿dónde está el receptor? no está porque la oficina está dando órdenes de lunes a viernes”.

En ese punto, si en un fin de semana el particular encontraba un donante compatible procedía a comprarlo. La rapidez en el proceso que podría ser de tres meses, generó fuertes señalamientos en contra de Barrera que indicaban que estaba “robando los órganos del país y así sacaron los titulares”.

Ante el hecho, según el médico le solicitó a diferentes entes de control que entraran a indagar los hechos, finalmente no se generaron investigaciones de fondo, agregó que aunque en medios de comunicación se denunció una presunta estafa de un ciudadano israelí por un trasplante, en la Fiscalía “no hay una demanda, nunca he ido a declarar nada, no tengo ningún antecedente de carácter penal”. Agregó, que por este tema denunció a los periodistas Manuel Teodoro del programa Séptimo Día y Jason Sang de EL NUEVO DÍA, medios que en su momento publicaron la denuncia que hizo el extranjero, sin embargo, pasado el tiempo hasta el momento no se ha dado alguna decisión de rectificación.

¿Qué dice la Gobernación de la propuesta

para El Limonar?

La secretaria de Planeación del Tolima, Olga Lucía Alfonso, comentó que hasta el momento no conoce oficialmente la alternativo, y recordó que en el marco de la intervención hay un contrato establecido con la Central de Inversiones S.A. para subastar la sede, por ello se procederá a respetarlo. “Un contrato es un contrato y sean las administraciones que sean, estos siguen”, dijo.