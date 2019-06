Total de concejales de Purificación son citados por la Procuraduría de Chaparral

13 Jun 2019 - 12:24pm

El alcalde de la ‘Villa de las palmas’ José Crispín Guerra contó que el hecho se generó porque tras la renuncia del personero titular, la Corporación dejó en encargo por tres veces consecutivas a Gineth Melissa Bonilla de la oficina del Ministerio Público, hecho que no va acorde a la normatividad. Según el mandatario, lo establecido en estos casos es un periodo de tres meses y acudir a la lista de elegibles.

“Cuando me di cuenta de esto, infortunadamente, el honorable Concejo se encontraba en receso no estaba sesionando (y) se le venció el periodo a la señora, entonces como alcalde me correspondió nombrar un nuevo Personero por un periodo corto mientras se nombraba en propiedad”, comentó.

Aunque fueron llamados 13 concejales, se queda a la espera si en la investigación del caso se vincula a todos, esto teniendo en cuenta que dos de ellos no asistieron a la sesión en que se dejó por segunda vez en encargo a Bonilla de la Personería, “en ese orden de ideas estarían en líos jurídicos 11 cabildantes, ojalá logren aclarar ante la Procuraduría este tema”, concluyó Guerra.