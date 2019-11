Vicerrectoría de la Unad explicó cómo está funcionando el programa Generación E

1 Nov 2019 - 3:01am

e indicó que la joven no accedió al programa Generación E por la medida jurídica.

Igualmente, narró que cuando la rovirence se acercó en diciembre de 2018 a averiguar si había algún programa para la población vulnerable al que pudiera aplicar, no existía Generación E, “por eso en ese momento no se le dio la información, no es que se le haya negado”.

Luego, en enero de 2019 la Unad envió la base de datos al Ministerio de Educación en donde se verifican cuáles son los jóvenes que pueden ser potenciales beneficiados, en ese momento el número de postulados de la Unad a nivel nacional fue de 12 mil 639, “y solamente el 26 de agosto la junta administrador de Generación E conformada por el Ministerio de Educación, el Icetex y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la aprueba como beneficiaria.

“Ella interpone la tutela el 28 de agosto, entonces mal puede decir uno que al amparo de la tutela, a ella la beneficiaron”.

Rodríguez Díaz precisó que en el primer semestre de este año en total seis mil 426 estudiantes fueron seleccionados y en el segundo dos mil 520.

En cuanto a los recursos que la joven pagó en el primer semestre, el Vicerrector explicó que se da la opción de abonarlos en otros derechos pecuniarios en transcurso de la carrera.

Otra aclaración del funcionario, es que a pesar de que ‘Generación E’ se conoció finalizando el 2018, en ese entonces “el Ministerio todavía no había oficializado cuáles eran las universidades que iban hacer las operadoras. Finalizando el año la Universidad se unió a las otras 60 y desde enero empezamos a formar parte del grupo y operar el programa”. Solo en junio se conoció el manual operativo.

Expectativas se sobrepasaron

En medio de la búsqueda de respuestas de la hoy estudiante de psicología, en el Icetex le indicaron que la Unad no había enviado documentos de solicitud “de muchos aspirantes que se habían postulado” y que tenía a disposición tres mil 500 cupos.

El Vicerrector dijo que esto era “falso”, pues antes de que arrancara el programa “ni siquiera el Ministerio sabía cuántos cupos le iba a conceder a la universidad porque (desconocía) cuántas instituciones se iban a unir al programa”. Luego de consolidarse la base de datos de potenciales beneficiarios a nivel nacional se conoció que eran más de las 12 mil personas. De dicha cifra, en este año se incluyeron más de ocho mil al programa Generación E por parte de la Unad a nivel nacional.