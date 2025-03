Ibaguereño que se ganó el Lamborghini de Shakira está en problemas: no le alcanza la plata

Aunque inicialmente estaba muy feliz, ahora afirma estar pensativo ante los elevados gastos que implica mantener el lujoso auto.

El tolimense, residente en Estados Unidos, se encuentra en una situación complicada tras recibir un Lamborghini de la cantante Shakira, ya que los elevados costos de mantenimiento superan lo que una persona de clase media puede asumir.

"Shakira, con el carro me dio 90 mil dólares para cubrir los gastos de impuestos, del traslado legal del carro, de vuelos para llegar acá, de qué más era, sí, del mantenimiento y del seguro del carro", explicó Mejía a través de un video.

Sin embargo, agregó que esa suma no era suficiente para cubrir todas las obligaciones económicas asociadas al vehículo: "Resulta que no alcanzó, no alcanzó para todo, entonces digamos que ahorita la cuenta va a 95 mil dólares, incluidos seis meses de pago del seguro; después de esos seis meses tengo que continuar pagando 2.500 dólares mensuales de seguro, solo el seguro, luego, quién sabe, la gasolina, lo del lavado, todo esto."

El joven resaltó la ironía de la situación, afirmando: "Una persona de estrato medio se acaba de ganar un carro que solamente millonarios pueden tener, entonces es una situación un poco chistosa. Yo pensaba que me iba a quedar un poquito de ese dinero para disfrutarlo y cero, quedé yo teniendo que pagar más dinero para tener el carro por seis meses."

Ante estos desafíos, el colombiano tomó la difícil decisión de subastar el vehículo, aunque aseguró que espera quede en las mejores manos, ya que lo ve como un obsequio de mucho valor emocional. "Me han dicho que este carro lo pueden comprar por más de un millón de dólares. Entonces, si a mí me pagan un millón de dólares por este carro, compro otro, lo mando a hacer igualito y me compro dos casas y vivo del arriendo tranquilo."