Laura Prías, la promesa colombiana que conquistó Warner Music

La bogotana Laura Prías, de 24 años, ha dado un paso clave en su carrera al firmar con Warner Chappell, la editorial musical de Warner Music, que representa a miles de compositores en todo el mundo. La joven, que desde temprana edad mostró su talento para la composición, ha logrado posicionarse como una de las nuevas promesas en la industria tras demostrar un estilo distintivo.

Su llegada a Warner Chappell se dio tras un encuentro con la reconocida compositora Claudia Brant, autora de éxitos como "No me doy por vencido" de Luis Fonsi. Durante una clase en Berklee College of Music, donde Laura estudiaba con beca desde el 2022, Brant quedó impresionada con su talento y le ofreció la oportunidad de unirse a la prestigiosa firma.

Con su incorporación a Warner Chappell, Laura se trasladó a Miami, donde ha comenzado a trabajar con reconocidos artistas y productores. En su corta pero destacada trayectoria, ha compuesto para artistas como Llane, Olga Lucía Vives, Erick Brian, Christopher Vélez (ex CNCO), Jerri Dii y el dueto colombiano Maca & Gero. Entre otros productores en la escena de la música latina.

Laura Prías se caracteriza por un proceso creativo en el que primero construye la melodía y luego desarrolla la letra, estudiando el estilo y la forma de comunicarse del artista para asegurarse que la canción refleje su identidad.

Dicha firma le abre nuevas puertas y actualmente se proyecta como una de las compositoras colombianas con mayor proyección en la música latina.