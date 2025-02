Joven que sufrió accidente en Cajamarca hace años sigue buscando a conductor implicado

Una joven que sufrió un grave accidente de tránsito el 29 de diciembre de 2023 en la vía Cajamarca-Ibagué sigue en la búsqueda del conductor de una camioneta que habría estado involucrada en el hecho.

El siniestro ocurrió a las 10:34 p. m. y le dejó fracturas severas, cuyo diagnóstico ha decidido no sacar a la luz: "Me reservo el diagnóstico por mi estabilidad psicológica y el de toda mi familia al hacer pública esta situación, pero cuento con mi historia clínica, que es mi mayor evidencia", expresó.

Aunque el presunto responsable principal ya enfrenta un proceso legal, el conductor de una camioneta, que al parecer intentó adelantar en una zona prohibida y luego abandonó el lugar, aún no ha sido identificado. Pese a la revisión de cámaras de seguridad, no se han logrado obtener con claridad las placas del vehículo, por lo que la afectada solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero: "El conductor de la camioneta que se evidencia en los videos y contra el cual yo colisioné, es obvio que estaba cometiendo una infracción vial (tratando de adelantar en un lugar prohibido). Además de abandonar el lugar de los hechos, no ha podido ser identificado ni se han encontrado las placas del vehículo. Ya se han buscado a través de cámaras de seguridad y hasta la fecha no ha sido posible visibilizarlas nítidamente. Pido ayuda a la comunidad que reconozca el vehículo o a las personas que iban en este. Si bien es cierto que no ocasionaron el siniestro, sí tienen una gran responsabilidad. El único fin de esto es que se logre una reparación por parte de las pólizas que usualmente tienen estos tipos de vehículos", manifestó. Puede leer: Hay cierre total de la vía Ibagué - Calarcá

Finalmente, la joven hizo un llamado a la responsabilidad al volante y recordó que la imprudencia puede causar graves consecuencias, como las que le ha acarreado este accidente en su vida. Además, envió un mensaje de apoyo a otras víctimas de accidentes de tránsito: "Envío un abrazo fraternal a todas las personas víctimas de accidentes de tránsito porque sé lo que es luchar con las secuelas de estos", concluyó.

A continuación, se presenta un video compartido por la víctima en redes sociales. Se publica con el propósito de que quienes tengan información o reconozcan el vehículo puedan suministrar dichos datos.

Dato: Para cualquier aporte, puede dejar su comentario y esta persona se prondrá en contacto.