Vecinos de un conjunto en Ibagué señalan que dos perritos viven en malas condiciones

Según una denuncia ciudadana, en el Conjunto Vainillo de la Arboleda del Campestre, Torre 26, en uno de los últimos apartamentos, dos caninos presuntamente viven en condiciones adversas en un balcón de apenas dos metros.

Las versiones indican que los dueños dejan a sus mascotas en ese espacio durante todo el día, sin permitirles ingresar, sin importar las condiciones climáticas, lo que ha generado preocupación en la comunidad. Puede leer: Adulto mayor se lanzó al río Magdalena ante la mirada atónita de algunos testigos

Testimonios aseguran que, a pesar de visitas realizadas por la Policía el año pasado por este mismo caso, en ese entonces no se encontró causa suficiente para intervenir o multar a los responsables. Sin embargo, presuntamente, esta conducta se ha mantenido, generando angustia entre los vecinos, quienes afirman que los animales no reciben el trato adecuado. Además, los denunciantes señalan que, aunque la administración del conjunto está al tanto de la situación, aún no se ha logrado una solución, y se observa que los caninos permanecen confinados en el balcón.

Ante estos presuntos hechos, la comunidad exige medidas extremas para garantizar el bienestar de los animales y una revisión exhaustiva de las condiciones de tenencia de las mascotas, insistiendo en que "ellos tienen derechos" y merecen ser cuidados y amados.

Se espera que las autoridades evalúen la situación para determinar si procede alguna acción legal o medida de decomiso.