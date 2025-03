"Es broma": Westcol volvió a burlarse de Ibagué, ¿a qué se refirió esta vez?

Una vez más, el creador de contenido recordó a Ibagué, pero no de manera positiva.

El creador de contenido Westcol, conocido por sus declaraciones controvertidas, ha vuelto a ser el centro de atención por sus comentarios despectivos hacia Ibagué. En el pasado, durante una transmisión, el influencer afirmó que la ciudad “no era un punto de referencia para los extranjeros y turistas”, y llegó a declarar:

“¿Cree usted que algún día llamarán a Ibagué como si fuera Cúcuta? Ni de broma”. Además, aseguró que “siempre se va a hablar de Medellín, no de Ibagué”, y agregó que “Ibagué jamás será considerado un referente, para que lo sepan”. También se refirió de forma despectiva a los habitantes, señalando que “para los de Ibagué que viven en ese hueco, esto nunca cambiará, para que lo tengan claro”, y concluyó: “solo quiero que lo sepan y disfruto decirlo”.

Estas declaraciones generaron fuertes críticas tanto de la administración municipal como de los ciudadanos, quienes le exigieron respeto por la Capital Musical.

Recientemente, circuló un nuevo video en el que Westcol se muestra tomando agua de una llave y comenta: “Para los que son de Ibagué, esto es agua potable. De la canilla podemos tomar, mira. Exquisito”, acompañando su afirmación con gestos burlones ante la cámara. Sin embargo, poco después se retractó, señalando: “Mentira, ¿en Ibagué ya hay potable o no? No sé, no sé yo por joder. Por chimbear a Ibagué, porque no sé. Es broma, es broma”.

Aunque para algunos fue gracioso, para otros no resultó nada cómico. ¿Usted qué opina?