Hallan a bebé reportado como desaparecido hace 20 días, su madre había sido asesinada

El menor fue abandonado en zona rural

Un bebé de dos años fue encontrado abandonado en la zona rural del barrio Alaska, en la localidad de Usme, Bogotá. El menor, que había desaparecido tras el asesinato de su madre, Jenny Valentina Beltrán, de 18 años, fue hallado envuelto en una cobija, con un corte de pelo y con un oso de peluche.

La abuela del niño relató que su hija había salido de su casa en Ciudad Bolívar para mudarse a San Cristóbal con una pareja que había conocido dos semanas antes. En ese momento, también se llevó al bebé.

“Le habían dicho (la pareja) a Valentina (la víctima) que como tenía un niño, que se fuera para Ecuador, que con los niños pequeños allá les iba bien... pero no sé”, dijo la abuela.

La abuela confirmó que su hija fue asesinada el pasado 19 de enero y que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de Ciudad Bolívar. Tras varios días de búsqueda, la abuela confirmó este miércoles que el bebé fue abandonado en Usme y que le habían cortado todo el pelo.

“Un amigo que es celador me llamó y me dijo que había un niño con las mismas características. Luego me envió la foto y supe que al niño lo dejaron por allá en Usme”, agregó.

La abuela también dijo que una mujer que vive cerca del lugar donde fue encontrado el bebé fue quien lo encontró.

“Una señora vive cerca y fue la que dijo: 'Mire, mija, yo vivo allá arriba en esa loma y allá mi hijo (el de la señora) encontró al bebé’”, puntualizó la abuela.

Las autoridades están investigando el asesinato de Jenny Valentina Beltrán y buscan a los responsables de abandonar al menor en Usme.