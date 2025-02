Como a rata en balde: así le dieron a ladrón

En un hecho insólito, un hombre fue capturado y golpeado por la comunidad luego de intentar robar una oficina.



El incidente ocurrió este martes, 18 de febrero, alrededor de las 7:00 p.m. , cuando dos hombres entraron a un negocio ubicado en el barrio Prado Centro, de Medellín, donde amenazaron a los empleados. Uno de los delincuentes, en un intento de intimidación, mostró un arma que llevaba en la pretina de su pantalón, pero sin sacarla por completo.

En un vídeo compartido en redes sociales se puede ver como la situación dio un giro inesperado cuando uno de los empleados, en un acto de valentía, se abalanzó sobre el ladrón armado y lo desarmó, descubriendo que el arma era de juguete.

“Por intimidación nos metieron aquí a la oficina, a las malas, cuando entramos aquí a la oficina se apropiaron del celular de la compañera, la secretaria, y a mí me estaban pidiendo el anillo de oro que tengo en la mano. Cuando yo me le tiré encima que le agarré el arma, como para evitar un disparo o algo, fue donde me di cuenta que el arma era de juguete”, afirmó José Martínez, víctima del hurto.

Los dos asaltantes huyeron del lugar, pero uno de ellos fue alcanzado y agredido por ciudadanos indignados antes de que llegara la Policía.