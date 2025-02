Ciclista narra cómo fue atacado con arma blanca por robo de bicicleta

Relató que fue interceptado por un grupo de delincuentes en motocicleta.

La inseguridad en Bogotá continúa generando alarma entre los ciudadanos. El pasado sábado 22 de febrero, un ciclista fue víctima de un violento ataque con arma blanca mientras se desplazaba en su bicicleta en la localidad de Chapinero.

El incidente ocurrió en la carrera 7 con calle 79, alrededor de las 4:30 a. m. El ciclista, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que fue interceptado por un grupo de delincuentes en motocicleta. Sin mediar palabra, uno de los asaltantes lo derribó, lo apuñaló y le robó su bicicleta.

"Salí temprano a montar, pero cuando llegué a la Séptima con 79, un hombre en moto, acompañado de otros dos, se me acercó. Uno de ellos se bajó corriendo, me empujó con fuerza, me hirió y me arrebató la bicicleta", narró la víctima en un video que compartió en redes sociales. En el video, se puede ver al ciclista con su uniforme manchado de sangre.

El afectado hizo un llamado a la comunidad, recomendando evitar salir a entrenar en solitario y en horas de la madrugada. "Mi recomendación es evitar salir tan temprano y, si es posible, hacerlo en grupo. Estamos muy expuestos y la seguridad en la ciudad está en una situación crítica", enfatizó.

Este hecho generó indignación entre los bogotanos, quienes expresaron su preocupación por la creciente ola de robos a ciclistas. La concejal Diana Diago exigió medidas urgentes al alcalde Carlos Fernando Galán, cuestionando la seguridad para los ciclistas en la ciudad.

"¿Cómo pueden querer hacer de Bogotá la capital de la bici con esta inseguridad? Nadie camina seguro y mucho menos monta bicicleta con tranquilidad", manifestó la concejal en su cuenta de X (antes Twitter).

Horas después de este incidente, otro ciclista fue víctima de robo en el Alto de Patios, un lugar frecuentado por deportistas. Según testigos, el ciclista dejó su bicicleta afuera de un establecimiento y, al regresar, descubrió que había sido robada. Cámaras de seguridad captaron a un individuo llevándose la bicicleta.

Estos incidentes resaltan la creciente preocupación por la seguridad de los ciclistas en Bogotá. Las víctimas exigen a las autoridades acciones contundentes para garantizar su seguridad en las vías.