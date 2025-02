"Mi vida corre peligro": vicepresidenta Francia Márquez denuncia amenazas

El futuro de Francia Márquez en el gobierno sigue siendo incierto.

Ante los rumores sobre su posible salida del gabinete, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, publicó un comunicado en el que manifestó que su vida está en riesgo debido a las amenazas recibidas por "denunciar la corrupción y señalar lo incorrecto". Aunque no confirmó su salida del gobierno, reafirmó que su compromiso con el país no está condicionado a su permanencia en un cargo ministerial.

“No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán. No me rendiré”, afirmó Márquez en un mensaje directo a la opinión pública.

Además, desde la Vicepresidencia se difundió un audio en el que la vicepresidenta se dirige a los colombianos, en el que habla abiertamente sobre la situación actual y su compromiso con la igualdad y la equidad. "La verdad no se esconde. Por eso le envío este mensaje por WhatsApp, porque el pueblo necesita saber el rumbo de la igualdad y la equidad en este país. Y la verdad es esta: quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Oportunidades para que los jóvenes tengan un futuro lejos de la violencia, para que las mujeres vivan sin miedo", indicó.

Márquez continuó: "Quiero que sepas que estoy aquí y seguiré adelante. No me van a frenar (…). Yo no me aferro a un puesto, me aferro al compromiso por el cual fui elegida. Estoy aquí para cumplirle a la gente".

Por su parte, fuentes cercanas a la vicepresidencia confirmaron que Carlos Rosero, actual funcionario del Ministerio de Igualdad y reconocido activista del movimiento negro, podría ser nombrado como su reemplazo. Rosero, de 63 años, es cercano a la vicepresidenta y su llegada al gabinete sería inminente.

