“No tenía de otra”: Estudiante saltó de un puente para escapar de ladrones

"Tengo adolorida la espalda, quizá por la maniobra": mencionó la mujer

Un nuevo caso de inseguridad sacude a la capital colombiana. Noelia Galindo, una estudiante universitaria, arriesgó su vida al saltar desde un puente peatonal en la estación Concejo de Bogotá de Transmilenio para evitar ser asaltada por dos delincuentes.

El incidente ocurrió sobre las 9:00 de la noche y quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo dos sujetos con gorra se acercan a la joven y, según su testimonio, la amenazan con un arma cortopunzante para robarle sus pertenencias.

Ante el temor y la impotencia, Galindo decidió saltar desde el puente y huir corriendo del lugar. Aunque los ladrones también saltaron, no la persiguieron y huyeron en dirección contraria.

La víctima relató lo sucedido a través de sus redes sociales. “Al momento de que termino de cruzar el puente me encuentro a dos tipos altos, gruesos y anchos... Al momento que se me voltean me da miedo, temor, de todo y siento que se acercan hacia mí. Incluso uno me dice que le dé todo lo que tengo y me saca un cuchillo”, explicó Galindo.

La joven aseguró que, tras rogar a los delincuentes que no la robaran, tomó la arriesgada decisión de saltar del puente. "

“Inmediatamente la reacción que tengo es tomar las barandas del puente y saltar del puente”, afirmó.

A pesar de la caída, Galindo se encuentra bien, aunque con dolores en la espalda.

“Me encuentro perfectamente bien... Tengo súper adolorido toda la espalda, como quizá más por la maniobra que hice porque mi reacción quizás fue muy ágil, muy rápida y todo pero también fue como muy loquita”, comentó.

El caso de Noelia Galindo se suma a la creciente preocupación por la inseguridad en Bogotá. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y del alcalde por reducir los índices de criminalidad, los robos y asaltos siguen siendo una problemática que afecta a los ciudadanos.