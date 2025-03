Capturados los presuntos asesinos de pastor y su familia: surgen detalles impactantes

La masacre de una familia entera ha consternado al país.

Según medios locales, cuatro personas fueron detenidas en Aguachica, Cesar, por su presunta participación en el homicidio de una familia de pastores ocurrido el 29 de diciembre. Cabe recordar que las víctimas: Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos, Ángela Natalia y Santiago, fueron atacadas mientras se encontraban en un restaurante, cuando un sicario abrió fuego contra ellos en complicidad con otro hombre que lo esperaba en una moto.

Tras varios meses de seguir las pistas y recopilar información, se localizó a estos cuatro individuos, a quienes las autoridades señalan por haber desempeñado roles distintos en el crimen. José Leal Rodríguez es identificado como el presunto ejecutor; Jorge Luis Valderrama, el conductor de la motocicleta utilizada para la fuga; Jairo Andrés Miranda, el responsable de la coordinación logística; y Leonardo Barraza Castillo, señalado como el encargado de marcar el lugar de ataque. Puede leer: Joven muere por infección de bacteria tras inyección para la gripa

Las primeras hipótesis apuntan a que el objetivo real era Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias "La Diabla", y que, por error, se atacó a la familia de pastores. Investigaciones arrojaron que presuntamente uno de los delincuentes mencionó que el objetivo vestía una blusa blanca y un pantalón negro, y que se encontraba acompañada. Sin embargo, al parecer, "La Diabla", una peligrosa mujer de dudosa procedencia (que fue asesinada un tiempo después de esta tragedia), portaba el mismo look que la hija del pastor, lo que habría provocado una confusión logística en el hecho y llevó al ejecutor a atacar la mesa equivocada. No obstante, este dato sigue bajo indagación y no se descarta que haya más personas involucradas.

Dato: Las capturas se realizaron simultáneamente en Cúcuta, capital departamental de Norte de Santander, y en la vecina localidad de Villa del Rosario.