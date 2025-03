Taxista le robó el celular a una montallantas y luego se disculpó con insólita excusa

El caso ha generado rechazo y algunos creen que su excusa es inaceptable.

En las redes sociales circula un video que muestra a un presunto taxista sustraer un celular en un montallantas ubicado en Puente Aranda, centro de Bogotá. La grabación, realizada por las cámaras de seguridad del local el domingo 2 de marzo en el barrio Ciudad Montes, evidencia cómo el hombre toma el dispositivo que estaba sobre una pila de llantas, sin que la encargada del establecimiento se percatara de la acción. Puede leer: Hombre buscaba miembros de la comunidad LGBTIQ+ para asfixiarlos

El individuo, cuya identidad fue revelada en redes tras difundirse el video, devolvió el celular y ofreció una disculpa pública. En un mensaje grabado, afirmó:"Cogí en un momento lo que no era mío, me dejé llevar por el impulso. Yo sé que cometí un error y pido mil disculpas a todos mis compañeros, a la sociedad. Me dejé llevar por la tentación del diablo." Además: Profesor enfrenta cargos por presunto acoso a estudiante

El taxista explicó que, tras conversar con la encargada, le pidió que eliminara el video, pues se mostró profundamente arrepentido y avergonzado por lo sucedido. Además, manifestó que no pudo entregarle el dispositivo a la dueña directamente y, por ello, solicitó a un colega que le hiciera el favor de devolverlo.