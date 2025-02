AQUAPONICS: Un juego de estrategia que enseña sobre la acuaponía y su impacto en la sostenibilidad

El juego es uno de los recursos más importante para acercarnos a entender el modelo acuapónico.

"Es la primera creación en el mundo en este ámbito, porque promueve no solo la tecnología sino, también, los principales aspectos de cómo producir en un sistema acuapónico", así describe esta experiencia el profesor Luis Eduardo Peña Rojas, uno de sus coautores.

En la publicación científica: AQUAPONICS: A serious game to promote aquaponics systems for local community development están vinculados el profesor Johann Faccelo Osma Cruz y los estudiantes María Lucía Fuentes y Felipe Sierra Hurtado, de la Universidad de Los Andes, así como el ingeniero Luis Eduardo Peña Rojas, Juan Daniel Díaz Urueña, joven investigador del proyecto y la asesora de Paz y Región, Mónica Álvarez, de la Universidad de Ibagué.

El juego es uno de los recursos más importante para acercarnos a entender el modelo acuapónico. El proyecto acuaponía Unibagué, desde el 2023, hace parte de la apuesta de la acuaponía en el departamento del Tolima, en el Co-Laboratorio de Investigación en Bioeconomía Regional (Colibrí). “Cuando el exrector Alfonso Reyes Alvarado recomendó desarrollar este sistema de acuaponía, adaptado a las condiciones climáticas y sociales del Tolima, en las diferentes formas de explorar cómo se podría desarrollar el sistema, no sólo desde la parte técnica sino cómo la comunidad se podía apropiar del conocimiento, con los colegas de la Universidad de Los Andes surgió la idea de aprovechar el concepto del juego”, explica el ingeniero Peña.

¿Por qué es tan importante esta publicación para la comunidad científica?

La literatura académica reporta como juegos serios aquellos que no solo entretienen, sino que, además, son útiles para aprender. AQUAPONICS se trata de un juego de estrategia, donde personas de todas las edades pueden aprender sobre el sistema de producción innovador que integra la piscicultura en estanques con la hidroponía en un ciclo cerrado del agua, lo cual reduce vertimientos contaminantes al ambiente y se obtienen alimentos orgánicos que contribuyen a la buena salud de las personas. Además, para uno de sus creadores, Johann Faccelo Osma: “El juego de ACUAPONICS está diseñado para que una persona sin ningún conocimiento de agricultura o piscicultura pueda jugarlo y disfrutarlo”.

La revista científica Journal of Cleaner Production considera: “Las contribuciones de la producción de alimentos en sistemas acuapónicos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible favorecen el desarrollo sostenible. Sin embargo, migrar de un sistema agrícola tradicional a uno alternativo requiere un proceso de apropiación tecnológica que implica un reconocimiento inicial de su funcionamiento. No obstante, la educación convencional no ha transmitido eficazmente este conocimiento, especialmente en contextos distintos a la educación formal. Por ello, en este estudio se desarrolló un juego de mesa serio como estrategia pedagógica para aumentar la concienciación y comprensión sobre la producción de alimentos en acuaponía en el público general y fomentar prácticas sostenibles en comunidades en desarrollo”.

“El juego incorpora aspectos de diseño que facilitan la identificación de formas y elementos de la acuaponía dentro del tablero del juego para poblaciones con limitaciones visuales como el daltonismo”, afirma el investigador Luis Eduardo Peña, Durante el proceso de configuración del juego, explica el profesor de la Universidad de Los Andes, Johann Faccelo Osma: “Fue muy importante que toda la población pudiese disfrutar el juego de la misma manera, por eso, se diseñaron los distintos cromas del tablero para que los elementos fueran fácilmente identificables”.

A jugar en serio

La narrativa del juego se centra en la necesidad de alimentar una población de 100 habitantes que obtiene sus alimentos de un sistema de cultivo tradicional en tierra. De modo que, los jugadores se ven enfrentados a superar desastres naturales que los retan a sostener el suministro de alimentos mediante la producción en un sistema de acuaponía. De esta manera, los jugadores aprenden de sus errores para alcanzar el objetivo de alimentar 100 personas

“Para el juego no hay edad. Por eso grandes y chicos podemos aprender con ACUAPONICS de un ejercicio lúdico que pretende una simulación cognitiva y afectiva hacia el acto de jugar. A través del juego podemos familiarizarnos con escenarios narrativos que nos llevan a tomar decisiones, a conocer el escenario de la producción acuapónica y, de esta manera, incentivar nuestra curiosidad para conocer más sobre este tipo de sistemas de producción de alimentos”, expresa Mónica Álvarez.

Con el apoyo del proyecto Paz y Región de la Universidad de Ibagué, para conocer su validez didáctica y su intención pedagógica, ACUAPONICS ha sido probado por más de 1096 personas en 23 municipios del Tolima, “y ha demostrado que los participantes aprenden a reconocer los elementos básicos de un sistema de acuaponía, así como su utilidad, aun cuando se trata de grupos sin conocimientos previos de agricultura o acuicultura”, reitera Álvarez, investigadora de la publicación científica.

AQUAPONICS es un juego protegido

En el portal web de la Universidad de Ibagué, la noticia Siete registros de protección recibe proceso de acuaponía, se reconoce la labor investigativa desarrollada por los docentes, al lograr alcanzar seis registros de diseño industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y uno más de software, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, entre ellos, “a la estación experimental ubicada en Colibrí, el tablero del juego de mesa Aquaponics y sus fichas, y el software Simulador de acuaponía, en una distinción que también abarca a la Universidad de los Andes”.

¡A divertirse con ACUAPONICS! y no olvide que el juego tiene un componente narrativo que puede vincular a su realidad y contexto. Porque cultivar en acuaponía no es un invento moderno ni una novedad, pues retoma saberes ancestrales de campesinos e indígenas. Es un saber tradicional al cual se le aplica una tecnología, para optimizar su uso y volverlo más eficiente. El juego está disponible en el micrositio de Acuaponía Unibagué, así como una versión digital a la que se puede acceder desde un computador de mesa.

La Universidad de Los Andes y la Universidad de Ibagué seguirán investigando alrededor de la acuaponía para generar desarrollo en Colombia. “Es un interés de las dos universidades seguir trabajando en conjunto para fortalecer el agro colombiano. No solo creamos un juego, sino un laboratorio a escala 1.1, donde podemos demostrar los distintos fenómenos de la acuaponía, y con eso seguir cultivando este conocimiento a lo largo y ancho del país”, expresa Johann Faccelo Osma.

Por ello, en la actualidad, este proyecto es un referente que promueve la producción de alimentos mediante la implementación de sistemas más sostenibles y amigables con el medio ambiente, así como una alternativa de emprendimiento para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, tanto en entornos urbanos como rurales.