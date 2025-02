Ibaguereños madrugaron a hacer fila en el Sisbén

Esto luego del anuncio realizado desde el gobierno Nacional en el que daba como plazo hasta el 5 de marzo para actualizar el Sisbén.



En la mañana de este jueves, cientos de ibaguereños madrugaron a realizar la actualización de sus datos y así poder continuar afiliados al régimen subsidiado de salud, para no ser excluidos del sistema y seguir utilizando los servicios de la EPS.

La secretaria de Salud Municipal, Liliana Ospina, se refirió a este tema, “la exclusión no es un tema de nosotros, es un lineamiento del Gobierno Nacional; por eso, invitamos a quienes no hayan tramitado la nueva encuesta, que lo hagan acercándose a las oficinas del Sisbén. Si no cumplen con esta condición, serán retirados definitivamente de la salud subsidiada, cesarán sus servicios e incurrirán en gastos particulares para la atención médica”.

Estas declaraciones generaron confusión en los ciudadanos, asegurando que todos debían actualizar sus datos para no quedarse fuera del sistema de salud subsidiada, razón por la cual muchos de ellos hicieron largas filas en la mañana del jueves.

Al respecto, Nelson Hurtado, director del Sisbén explicó: “la gente está hablando de actualización y no es una actualización; se están revisando las bases del régimen subsidiado en salud. Las personas que no tienen Sisbén y pertenecen a ese régimen deben hacer la solicitud de la nueva encuesta”.

Asimismo, el funcionario explicó que es importante que los ibaguereños consulten la página del Sisbén en Internet y comprueben si ya cuentan con su clasificación por grupos del Sisbén, (A, B, C, D), en caso de no tenerlo y querer pertenecer al régimen subsidiado de salud, deben acercarse a la oficina para solicitar el registro con la fotocopia del recibo de servicio público y del documento de identidad antes del 5 de marzo.

Finalmente, las personas que requieran hacer este trámite tendrán prioridad en las oficinas de la calle 17 con carrera Segunda, en horario de atención de lunes a jueves desde las 7:30 de la mañana y los viernes de las 7:00 de la mañana, hasta agotar las 200 fichas diarias.