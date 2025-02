Concejal de Ibagué respondió las críticas de algunos voceros del ‘Barretismo’

En la sesión extraordinaria del pasado jueves el cabildante del Partido Conservador se refirió a los ataques por parte de algunos voceros del ‘barretismo’.



El concejal empezó su intervención refiriéndose al comportamiento de algunos políticos de la región, refiriendo a que su actitud perjudica al partido de su militancia. Cabe recordar que en días pasados, el abogado Nelson Hernández, en una columna de opinión lo calificó a él, a Carlos Beltrán y a Víctor Ortiz como ‘Los Tres Chiflados’, acusándolos de desleales y de buscar beneficios personales sin cumplir con su labor política.

“Por ahí en un portal de prensa, un ciudadano en ejercicio, porque creo que los derechos políticos sí los tiene suspendidos por la Procuraduría General de la Nación, ha manifestado que tres honorables concejales de la bancada conservadora son ‘Los Tres Chiflados’ , y busqué el significado de Los Tres Chiflados y es algo perturbada la razón, y yo diría que ese señor hace parte de Los Tres Locos o Locas, que dice lunático, lunático desenfrenado, yo prefiero ser chiflado que loco o loca”, aseguró el cabildante.

De igual forma, Castillo alardeó en ser el tercer concejal más votado de la Corporación y exigió el respaldo de Bolívar, “me complace ser el segundo concejal más votado de la lista conservadora, y el tercer concejal más votado de los diecinueve concejales que estamos acá, y qué daño le hacen a nuestro partido personas de esa capacidad bélica, beligerante, de dirigirse a la colectividad. Y a mí sí me preocupa que nuestro excandidato a la Alcaldía de Ibagué, el doctor Jorge Bolívar, no haga respetar la bancada. Yo no sé cómo pretende que lo apoyemos si va a representar la colectividad en un futuro”.

Finalmente, el concejal lamentó que los debates dentro del partido se estén desviando hacia lo personal y lo trivial, en lugar de centrarse en los temas importantes para la ciudad, “porque yo le digo a los amigos de la oposición conservadora que nosotros no sobramos dentro del partido, nosotros hacemos parte del partido Conservador, y que la prepotencia lo que ha conllevado es que el partido pierda las elecciones. Perdimos las elecciones por cuatro mil votos y seguimos con la prepotencia, pateando los diferentes concejales, expulsando los líderes conservadores, porque pensamos diferente”.