Polémica por unos bananos en el Concejo de Ibagué

El pasado lunes 24 de febrero, el concejal del Centro Democrático, Giovanni Martínez, causó indignación entre sus compañeros al repartir bananos durante la sesión extraordinaria.



El cabildante, al momento de repartir los bananos, justificó su acción como una forma de resaltar la labor de los campesinos de la región, “quiero mostrarles esto a todos los honorables concejales y a quien nos vea, esto que se produce en el campo, esto que se produce en la tierra que trabajan los campesinos día a día. Esto no es plátano, concejal Mora, que está preguntando que si es plátano, son bananos”.

Además, manifestó la importancia de la labor del campesino, “es un banano de esos campesinos que trabajan todos los días, que madrugan, que trasnochan. Por eso el campesino hay que apoyarlo. Por eso los invito a los honorables concejales, que vamos al campo a apoyarlo, hayan votado o no hayan votado por nosotros, hay que ir a apoyar a ese campesino. Que si ellos no cultivan esto que tengo en mis manos, difícilmente nosotros lo podamos tener aquí”. Sin embargo, su gesto no fue bien recibido por muchos de sus colegas, quienes consideraron que este tipo de actuaciones desvían la atención de los temas relevantes que debían ser tratados en el recinto. En su intervención, William Rosas de la Alianza Verde criticó la forma en que hoy en día se hace política, además de expresar su malestar por la falta de respeto y profesionalismo que, según él, se vive en la corporación.

“Los políticos hoy nacen de la noche a la mañana. Entonces, ¿para qué se estudia política? ¿Para qué se hace un trasegar de trabajo social en este país? Si los políticos se construyen así con un chasquido de dedos. Es decir que hoy la política se hace con la cara del youtuber o con la cara de un influencer. Entonces todos estos papeles están mandados a recoger”, aseguró Rosas.

Finalmente, el cabildante manifestó que el reconocimiento que tengan como concejales se los deben ganar por su trabajo y no por los espectáculos que protagonizan, “yo no había vuelto a hacer esto, pero por favor venir a decirle a otro, si no conoce los bananos y yo no sé por qué Javier Mora deja ridiculizar de esta forma. Sí, perdóneme, pero ya esto raya con lo absurdo y sí que vuelva otra vez al Concejo a tomar la altura que tiene, que por eso se llama honorable Concejo, y cuando hablo de honorable es por la relevancia y es el único concejo que es con c, porque es representar a la ciudadanía, representen a la ciudadanía como es y no hagan que esas situaciones se conviertan en un tire y afloje acá”.