Concejales advierten sobre actualización del Sisbén y sugieren plan de contingencia

Los cabildantes expresaron su preocupación ante una posible crisis en el régimen subsidiado de salud, debido al ultimátum en el proceso de actualización del Sisbén y la falta de claridad en la afiliación de miles de ciudadanos.



Los concejales hicieron un llamado a la administración municipal para que implemente un plan de contingencia que mitigue los efectos de esta situación. Al respecto, el concejal Jorge Bolívar, del partido Consevador, advirtió sobre la urgencia de tomar medidas para evitar que miles de personas se queden sin servicio de salud y aclaró que la responsabilidad no recae en la administración local.

"Vuelvo y lo digo de manera propositiva, no es culpa ni siquiera de la administración municipal, pero estamos frente a un tema del Sisbén que pone fechas rigurosas. Muchas personas creen que están afiliadas porque les prestan servicios de salud, pero cuando revisan la plataforma descubren que deben actualizar su información. Hoy hay filas y filas en la oficina del Sisbén, y si no hay una prórroga del Gobierno Nacional, esto puede generar dificultades técnicas graves", señaló Bolívar.

Por su parte, el concejal William Rosas, de la Alianza Verde, fue enfático en manifestar el impacto que podría tener esta situación si no se toman medidas inmediatas, “hoy el Sisbén, por dificultades en la contratación de personal, no tiene la capacidad de hacer las actualizaciones necesarias. ¿Se imaginan 30 mil o 35 mil personas a las que se les niegue el servicio en las diferentes EPS del régimen subsidiado por no haber actualizado su información en la base de datos del Sisbén?"

Ante este panorama, los concejales insistieron en la necesidad de un plan de contingencia que garantice la actualización oportuna de la información y evite que miles de ibaguereños se queden sin acceso a los servicios de salud.