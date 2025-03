“Que renuncie si no está listo”: pelea entre Milton Restrepo y un concejal conservador

En la apertura del primer período de sesiones ordinarias del Concejo de Ibagué, fueron aprobadas 11 proposiciones para la realización de debates de control político, abordando temas clave para la ciudad.



De igual forma, el 3 de abril se realizará un control especial a la empresa Ibagué Limpia, en el que se revisará la inversión de recursos girados por Interaseo, las quejas sobre la prestación del servicio ante la Superintendencia y la posibilidad de un nuevo operador. Este ejercicio estará a cargo de los concejales Jorge Bolívar y Joseph Gonzalez.

Al respecto, el gerente de la empresa Ibagué Limpia, Milton Restrepo, mostró su desacuerdo con la decisión de los cabildantes del partido Conservador, “con mucha preocupación vimos que algunos concejales pretenden coadministrar las empresas privadas o los Gremios Económicos de Ibagué. Grave precedente jurídico, en la cual citan a Ibagué Limpia a sabiendas de que es una empresa de economía mixta, mayoritariamente privada, que es como si citaran a la Cámara de Comercio, a Cotelco, a Fenalco”.

De igual forma, Restrepo aseguró que adelantará acciones judiciales ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se revise presuntas extralimitaciones de funciones, “no vamos a permitir que unos concejales quieran generar inseguridad jurídica o pretendan coadministrar o quieran hacer más de lo que efectivamente pueden hacer. Eso no puede ser un mensaje para el sector empresarial de la ciudad de Ibagué”.

Por su parte, el cabildante del Partido Conservador , Joseph Gonzaléz, afirmó que las declaraciones de Restrepo parecían pataletas de niño chiquito, “mostremos grandeza porque lo que buscamos es que los ibaguereños se beneficien, no que se beneficie él, y acá pareciera que no tuviera bien claro cuál es la función que él tiene y muestra son comportamientos de agrandado, porque es lo que hemos visto con este señor”.

Finalmente, González exigió respeto por la Corporación y su ejercicio de oposición, “si no está listo para dar un debate, entonces que le diga a la alcaldesa que no está listo para asumir ese cargo y que renuncie si no está listo para venir acá a esta corporación y a entregarle cuentas a los Ibaguereños. Eso es lo que realmente me gustaría ver a este funcionario”.