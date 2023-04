Cantinflas: El gran cómico de la “época de oro” del cine mexicano

Mario Moreno, ‘Cantinflas’, conocido como el ‘Chaplin de Latinoamérica’, es uno de los comediantes latinoamericanos más importantes de la historia.

Más allá de lo que significaron sus películas para los colombianos, el actor tenía una relación cercana con el país, muestra de ello sus visitas en varias ocasiones.

En 1962 vino para ser jurado del Concurso Nacional de Belleza en el que se coronó a Martha Ligia Restrepo, una barranquillera. También estuvo en 1985 cuando fue presidente del jurado de la edición número 25 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, evento en el que compartió con el periodista Édgar ‘Flash’ García, quien dio a conocer al medio de comunicación ‘Al Día’ cómo fue su experiencia con el productor mexicano.

“Me pareció muy serio, formal. En privado fue el Cantinflas que todos conocimos en las películas”, recordó. Sobre su amor por la actuación, Moreno creó la Casa del Actor, tras encontrarse a las actrices Enriqueta Monjardín y Elvira Tubet, viviendo en la calle.

Los que lo conocían, aseguran que es momento lo impactó tanto que lo llevó dedicar gran parte de sus esfuerzos dentro de la política para garantizar que se le brindaran mejores condiciones de vida a los actores retirados.

Inmortalizó frases célebres como “lo difícil yo lo hago de inmediato, lo imposible, tardo un poquito más” y “el mundo debería reírse más, pero después de haber comido”.

‘Cantinflas’ convirtió la comedia en arte, al punto que la Real Academia Española de la Lengua incluyó en su diccionario un término usado en el lenguaje de sus películas, el verbo “cantinflear”, que significa “hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”.

Fue un hombre amado por muchos y cuestionado por otros, en algún momento habló del papel protagónico que lo llevó al éxito. “Cantinflas protesta contra la injusticia, que no puede ver la injusticia, que no tiene nada, pero quiere hacer algo por alguien. Cuando me decidí a vestir mi personaje, yo me puse el nombre y me lo puse para que no pusieran mi verdadero nombre y no se enteraran mis padres que yo andaba en la actuación”, reveló en algún momento.

El guionista en sus 34 películas siempre puso sobre la mesa los problemas sociales que se vivían para esa época. Un personaje que sigue vivo en la memoria de toda una generación.

Un comediante polémico

Algunos de sus conocidos decían que Mario Moreno no era tan agradable como se veía el personaje de ‘Cantinflas’. La escritora Guadalupe Loaeza, contó en una entrevista con la BBC que “Mario Moreno era muy siniestro, con una ambigüedad muy evidente. Sus colegas no lo querían”.

Además, estuvo salpicado por su dudosa paternidad con Mario Arturo Moreno Ivanova, de quien se rumora no era hijo suyo ni de Valentina Ivanova, su esposa. Así como también se discute su presunta responsabilidad por la muerte de Miroslava Stern, con quien sostuvo un amorío.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

Los barrios más bonitos de Ibagué de acuerdo con la Inteligencia Artificial ¿Está el suyo?

La dura confesión de un exintegrante de Menudo sobre su mánager: "me lo hizo en su casa"

¡Triste noticia! Murió participante de Sábados Felices, Don Jediondo lamentó la pérdida