Inversionistas reaccionan a los cambios de Petro: nuevo Minhacienda, entre incertidumbre y confianza

Colombia lleva cuatro días convulsivos por cuenta de las decisiones del presidente Petro, en especial por el cambio de ministro de Hacienda. Esto se ha reflejado en el repunte del precio del dólar y la caída de los bonos de riesgo.



El alza del precio dólar en Colombia es el termómetro durante estos días del ‘revolcón’ del gabinete del gobierno Petro, en especial el cambio en MinHacienda de José Antonio Ocampo a Ricardo Bonilla.

Esta subida es la muestra de la dura respuesta de los mercados e inversionistas ante estas decisiones, que están marcadas por incertidumbre, en tan solo cuatro jornadas, la divisa estadounidense pasó de $4.400 a $4.600 en el país.

Si bien, no es novedad que ciertas movidas tanto nacionales como internacionales generen notorios movimientos en la bolsa, los bonos y el dólar, como ha pasado en el último año, este ‘remezón’ es de los más contundentes de los últimos días, que venía presidido por las polémicas declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, frente a no firmar nuevos contratos de exploración bajo su administración.

Asimismo, para algunos inversionistas, la figura de Ocampo era crucial dentro del Gobierno Petro, como un ‘polo a tierra’ y un actor, que se le atribuyó el papel clave de moderar a otros miembros del gabinete y ser el ‘bombero’ que apagaba incendios de los más radicales, dando señal de estabilidad y moderación.

La pregunta es si Roa asumirá esa misma postura, tras que es mucho más cercano al presidente Petro que Ocampo. Y aún no se sabe en qué sentido jugará eso.

Ante esto, Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, precisa que el mercado reacciona negativamente a los ajustes en el gabinete, especialmente en Minhacienda. “Los inversionistas percibían positivamente al exministro Ocampo, ahora reflejan la incertidumbre por la postura del nuevo ministro Bonilla, en temas claves para la estabilidad macroeconómica”.

Además del dólar, otro indicador de nerviosismo fue la de los bonos en dólares colombianos, que ampliaron sus pérdidas, según Bloomberg, después de que el presidente Gustavo Petro nombrara a Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda.

En esa misma línea de caída viene el peso colombiano, que luego de haber mostrado uno de los mejores comportamientos dentro de los países emergentes a principios de abril, ahora se posiciona entre las monedas menos apreciada frente al dólar, en lo corrido de esta semana.

Asimismo, ayer el dólar mantuvo su repunte tras la salida de varios ministros. Registró la cuarta jornada de esta semana al alza y cerró a $4.654,33, en promedio, con un incremento de $102,74 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que era de $4.552,59.

Primeros anuncios de Bonilla

Bajo este panorama, el nuevo Minhaciendia salió ayer a rueda de medios nacionales, en los que reveló cómo será su gestión frente a la cartera fiscal del país.

Entre sus primeros mensajes al mercado anunciaron:

- Cumplir la Regla Fiscal.

- No emisión de dinero del Banco de la República para el Gobierno.

- Reformas se aprobarán, si los números dan.

- Gasolina subirá a $16.000 en el 2023.

- Aprovechar al máximo los actuales contratos de hidrocarburos.

Contratos

Sobre este último tema, Bonilla manifestó en cadenas radiales que es partidario de que los contratos que hoy existen den resultados.

“Lo que hemos dicho es que el país tiene más de 200 contratos de exploración, de los cuales no se están entregando los resultados. No hay necesidad de firmar un nuevo contrato mientras esos que están ahí no nos entreguen y nos digan realmente lo qué está pasando”, recalcó.

A renglón seguido, ante la incertidumbre del sector hidrocarburos en Colombia, Bonilla explicó que Colombia sigue necesitando de la exportación de petróleo y de carbón que representan ingresos importantes en la canasta exportable del país.

“Tendremos que entrar en el mediano plazo en un proceso de cómo se reindustrializa el país para que otras actividades productivas las empiecen a sustituir, pero eso es un proceso que lleva 15 a 20 años”.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que esperará el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre los contratos de exploración, antes de tomar decisiones sobre la exploración de petróleo en Colombia.

Añadió que los contratos que hoy hay abarcan más de 7 millones de hectáreas y están concentrados en las partes del país, en donde tradicionalmente se ha encontrado gas y petróleo.

“Lo que no está hoy con contratos de exploración en Colombia son zonas que tradicionalmente no los estudios geológicos no dicen nada de minería”, explicó en radio.

A la pregunta de si esos contratos son suficientes para garantizar la suficiencia energética del país, el ministro insistió en que habrá que esperar el informe de la ANH.

La versión de Bonilla sobre el dólar

Retomando el tema del billete verde, Bonilla sentenció que el mercado sigue inmerso en algunas mareas de volatilidad. “El dólar es muy volátil, nosotros tuvimos dólar cercano a los $5.000 hace pocos meses, alcanzó a bajar a $4.400”.

Las perspectivas están para que el dólar en Colombia se normalice a medida que se estabiliza el mercado. Y que, seguido de esto “podamos tener una buena perspectiva”, añadió.

Bonilla fue enfático en que seguirá trabajando para poder tener un ambiente propicio para la inversión y la confianza extranjera.

A calmar los mercados

El primero en salir ayer a dar mensajes de tranquilidad fue el mismo presidente Petro, quien señaló que con Ricardo Bonilla se logró un superávit fiscal y se mejoraron las calificaciones de riesgo de Bogotá en su Alcaldía.

“Nada diferente sucederá en Colombia. El Banco de la República seguirá independiente”, remató el mandatario nacional.

En medio de la coyuntura, otro funcionario que salió a dar mensajes de tranquilidad fue el superintendente financiero, Jorge Castaño, quien les habló a los inversionistas en el congreso de Asofondos.

“El mensaje que estamos dando está asociado a la necesidad de que los inversionistas profesionales actúen y tengan la capacidad de estar tomando decisiones basados en elementos fundamentales y estructurales y no de sesgos de coyuntura o de un momento particular”.

Según Castaño, la construcción de confianza en el sistema financiero requiere una participación proactiva de todos los agentes, y por eso su llamado es a seguir acompañando el desarrollo del mercado de capitales.

El superintendente precisó que los riesgos no solo vienen de la coyuntura local, sino también hay escenarios bastante exigentes en todo el mundo.

Sobre el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, aseguró que confía en los mensajes que le ha enviado al mercado y recalcó que en Colombia hay institucionalidad económica, con un Banco Central independiente y una Superfinanciera que también tiene la misión de generar confianza.

$101 subió el precio del dólar en la última jornada en Colombia.

