¿No quieren a Karol G en Madrid?

‘Karol G’ se ha consagrado como una de las artistas más importantes en los últimos tiempos, con su tour ‘Mañana Será Bonito’ ha logrado romper récord históricos como completar el aforo total del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid por cuatro noches seguidas y más de un millón de personas se conectaron a la transmisión en vivo del cierre de su concierto.



Para los seguidores de la ‘Bichota’ sus presentaciones fueron especiales, transformado el mítico Bernabéu en una fiesta, en donde su talento brillo y su característico color rosa predominó en los atuendos de los asistentes.

Pese a su éxito, las críticas no se han hecho esperar, y algunos medios en España se han mostrado descontentos con sus presentaciones y han llegado hasta insultarla. En el programa español ‘En boca de todos’, presentado por Nacho Abad, tuvieron una discusión sobre lo que representa la cantante paisa en la música urbana y sus presentaciones en el estadio de los españoles.

El periodista Antonio Naranjo, no dudó en mostrar su descontento con la calidad musical de la Bichota, comparándola con los sonidos legendarios de los Rolling Stones, “pues, mira, si esta petarda llena cuatro Bernabéus y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse”.

No es la primera vez que Naranjo se ve envuelto en polémicas, en 2017 fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por intromisión ilegítima en el derecho al honor de su colega Máximo Pradera, teniendo que indemnizarlo y publicar la sentencia en su cuenta de Twitter y en el diario Periodista Digital.

Las declaraciones del periodista se hicieron virales y los seguidores demostraron su indignación y salieron a defender a Karol G, “muy fuera de lugar ese comentario. No había ninguna necesidad de ofender", "esta “petarda” llena estadios y usted está en un programa de chismes. Ella icónica y usted irrelevante", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Sin embargo, no todo fue malo, algunos presentadores del programa mostraron su apoyo a la Bichota, “estuve el sábado, en el primer concierto de los cuatro. La verdad, tengo que decir que fue espectacular. Estaba la gente entregadísima, todos de rosa... Yo no soy tan fan. Me gusta y no quería perderme el espectáculo. Desde luego que merece la pena”, expresó Patricia Cerezo.