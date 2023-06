¡Todos a disfrutar con el Segundo Desfile Sampedrino de Mascotas!

Contenido Exclusivo

Los interesados en inscribir a sus 'peluditos' o hacer parte de la feria de emprendimientos, podrán hacerlo hasta el 14 de junio.





Con el fin de motivar espacios de sano esparcimiento, en el que todas las familias puedan compartir; la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué, llevarán a cabo el domingo 18 de junio, a partir de las 7 de la mañana, el Segundo Desfile Sampedrino de Mascotas.

Durante la jornada se contará con premios, sorpresas y una amplia feria de emprendimientos del sector mascotas de la ciudad.

Sobre el evento, Juan Pablo García, secretario de Planeación del Tolima, indicó: “Hemos unido esfuerzos fundamentales para generar esa expresión cultural, esa expresión que no solamente son animales, son parte fundamental de nuestras vidas. Será un recorrido que arranca en la 15 con Tercera hasta el Centro de la Ciudad, con todas las medidas de seguridad, premios y espectáculos”.

Por su parte, Milton Restrepo, secretario de Gobierno de Ibagué, afirmó: “Hoy para nosotros es muy importante que este Segundo Desfile Sampedrino, no sea único sino mejor en presencia y participación, frente al año anterior. Decirles que este escenario es de encuentro, de integración familiar; nuestras mascotas hoy representan no un animal más, hacen parte de nuestras familias”.

Es de resaltar, que durante este día también se contará con una feria de emprendimientos, liderada por la Cámara de Comercio, con el fin de dinamizar la economía de los micro empresarios locales dedicados al sector mascotas.

“Este ejercicio desde la Cámara de Comercio ya lo hemos venido trabajando anteriormente en otros eventos, y se dio la oportunidad en 2022 que se hiciera un desfile, contamos con 400 ejemplares y seguramente este año vamos con 600. Desde la Cámara de Comercio vamos a ayudar con 40 empresarios identificados a través de un stand, de un producto o servicio”, reiteró José Fredy Guerrero, director de Desarrollo Empresarial y Regional de la CCI.

Detalles del desfile

Al igual que en su primera edición, el desfile iniciará desde la plazoleta Santa Librada, en la calle 15 con carrera Tercera y concluirá en la Plaza de Bolívar, al frente de la Alcaldía de Ibagué. El evento dará inicio a las 7 a.m. y culminará con la feria de emprendimientos a las 4 p.m.

Asimismo, las personas que deseen inscribir a sus ‘peluditos’, podrán hacerlo hasta el miércoles, 14 de junio, a través del siguiente formulario: https: //forms.gle/1m5fbGBH9d1FaFdZ7, donde podrán seleccionar la categoría en la que deseen participar.

De esta manera, los interesados podrán registrar a sus mascotas en: Razas grandes caninos hembra y macho, razas medianas caninos hembra y macho, razas pequeñas caninos hembra y macho, felinos hembra y macho, disfraz familia, mascotas exóticas y carrozas.

Los jurados seleccionarán por cada categoría a cinco mascotas, las cuales disputarán los tres primeros puestos, y los tres ganadores finales serán escogidos por aplausos del público en general.

Además, con el fin de velar por el bienestar de cada uno de los participantes, se contará con la presencia de 10 veterinarios que estarán al tanto de lo que los animales lleguen a requerir durante la jornada; igualmente, dos días previos al evento, se hará la entrega de kits que incluyen agua, bebedero, bolsas para el excremento y el número que identificará al ‘peludito’.

Para la entrega de los kits se debe estar al tanto de las redes sociales y página web de la Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima y Cámara de Comercio, donde se informará los horarios y la dinámica.

Requisitos del disfraz de los participantes:

Con el propósito de que no haya inconvenientes y todos disfruten saludablemente del evento, se determinaron características del disfraz de las mascotas, el cual deberá ser alusivo al folclor; adicionalmente, no deberá cubrir más del 60 % del cuerpo del animal, no debe cubrir la cara del ejemplar y ni incorporar ninguna clase de pintura.

Por el mismo motivo, no se deben usar zapatos o cualquier objeto que impida su libre movimiento y se requerirá de bloqueador solar para cubrir las partes sensibles de los ejemplares. Asimismo, es fundamental que todos usen collar y las razas de manejo especial, bozal.

En cuanto a características generales, el animal debe ser mayor a seis meses, tener el esquema de vacunación completo, tener al día el control de pulgas y garrapatas, así como la desparasitación. Lo más importante es que el estado de salud de la mascota esté en óptimas condiciones y apto para hacer la caminata de un 1 km.

Por parte del acompañante, debe ser mayor de edad, tener prevista el agua y la comida para el animal, así como las bolsas para el excremento y no se permitirá fauna silvestre.

Requisitos para los emprendedores interesados en la feria:

Fortalecer la economía local ha sido un importante objetivo de los organizadores del desfile, por esta razón se llevará a cabo la feria de emprendedores en la que podrán participar 40 empresarios quienes deberán inscribirse a través del siguiente link hasta el 14 de junio: https://forms.gle/1g5yHkegCUGoeCBU7, y cumplir con las siguientes características:

1. Contar con productos que garanticen una buena exhibición del stand.

2. El participante deberá contar con la mínima publicidad exigida (tarjetas de presentación, pendón, flayers).

3. Los seleccionados deberán tener disponibilidad de tiempo con horarios de la feria.

4. No podrán exhibir sus productos fuera de su stand.

5. Deben ser emprendimientos originales de los participantes, respetando los derechos de autor y propiedad intelectual de terceros.

6. Para el proceso de selección se priorizarán los establecimientos con concepto favorable ante la Secretaría de Salud de Ibagué; sin embargo, se dejará abierto al resto de empresarios.

