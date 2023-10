¡Orgullo de nuestra Editorial! Carlos Romero fue galardonado en los premios a la excelencia periodística 2023

Contenido Exclusivo

El caricaturista de EL NUEVO DÍA obtuvo Mención Honorífica, en el concurso internacional de periodismo liderado por la SIP.





La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) premió recientemente al reconocido caricaturista de EL NUEVO DÍA, Carlos Arturo Romero Santos, en la edición 2023 del concurso internacional Excelencia Periodística, en el que fueron evaluados cerca de 1,286 trabajos de la más alta calidad, postulados por profesionales de medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa.

El galardón de Romero, le concedió la Mención Honorífica en la categoría Premio Caricatura, por su trabajo ‘Fakir eunuco informativo’, una crítica al periodismo global y a la transformación del medio en torno al tema económico.

La ingeniosa caricatura esboza a un fakir tocando su flauta, quien con sus dotes mágicos deja salir de un búcaro el cuerpo de lo que parece ser una cobra, con la particularidad de que el cuerpo del animal es un periódico enrollado y su cabeza es un micrófono; al lado, un personaje general, caracterizado socialmente como un “ricachón”, el cual disimuladamente deja caer una moneda para el fakir.

“Es una crítica al maridaje entre el poder económico y el periodismo, que ya no es tan secreto. El periodista ha dejado de ser independiente y en la mayoría de los casos, ha perdido su vocación de servirle al pueblo (...) la gente tiene que sobrevivir de algo, y los que tienen el poder en el mundo juegan con esas necesidades, manipulando política y económicamente al periodista y al medio de comunicación, esa es la crítica”, argumentó el caricaturista ibaguereño y uno de los mejores de todo el país.

Fue así como con su fuerte trazo, humor satírico y una amplia visión crítica del periodismo, reflejada en cada edición de EL NUEVO DÍA, Carlos Romero, quien tiene una extensa trayectoria en la Editorial Aguasclaras S.A., pues es caricaturista de esta Casa Editorial desde el 2007, hasta la fecha; logró impresionar al jurado integrado por miembros de la Comisión de Premios de la SIP, quienes eligieron a los ganadores y las menciones honoríficas de cada una de las 14 categorías, entre las cuales, fueron seleccionados medios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela y por supuesto, Colombia.

“Recibo este premio con regocijo, humildad y agradecimiento, el ver que lo tengan en cuenta a uno en su independencia periodística, es muy importante. He participado varias veces en concursos de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero en esta ocasión, no me esperaba este reconocimiento”, expresó Carlos Romero.

La ceremonia de premios se celebrará el 11 de noviembre, durante la Asamblea Anual de la SIP en Ciudad de México, que se desarrollará del 9 al 12 de noviembre de 2023. Los premios constan de un diploma de reconocimiento y en su mayoría, de un estipendio de US $2,000.

Otros premios y reconocimientos

Pero este no es el primer galardón de Romero, quien encontró en la caricatura su mejor arma de expresión crítica a la política y a la sociedad, pues en 2009, fue galardonado en el CPB con la ilustración ‘Reelección enmarañada’, y en 2013 arrancó una segunda etapa en EL NUEVO DÍA, con su propuesta noticiosa los ‘Noticómics’, siendo premiado por el Círculo de Periodistas de Bogotá con la ilustración ‘Premio de periodismo 2014’.

DATO

La SIP, es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.