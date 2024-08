Con un concierto sinfónico de Santiago Cruz se inaugura el Ibagué Festival

Con un concierto sinfónico de Santiago Cruz se inaugura la quinta edición del Ibagué Festival que estará dedicado a ‘La diáspora musical del Tolima’.



El 5 de septiembre a las 7:00 p.m en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, El reconocido artista ibaguereño regresa a su tierra, esta vez para cantar con el respaldo de una orquesta sinfónica integrada por agrupaciones de dos instituciones icónicas de la ciudad.

Siempre que tiene la oportunidad, el cantante Santiago Cruz, una de las figuras más relevantes de la música pop en español, manifiesta su orgullo de ser ibaguereño. Por eso fue natural que el Ibagué Festival lo invitara a inaugurar su quinta versión con un concierto muy especial en el Complejo Panóptico de Ibagué el jueves, 5 de septiembre.

Leer: "Revelados por la Quebrada" el proyecto fotográfico ambiental para los jóvenes de Ibagué

Santiago Cruz interpretará varios de sus éxitos (como ‘Yo te todo’, ‘Y si te quedas qué’ y ‘Baja la guardia’) con un acompañamiento que reserva para ocasiones verdaderamente importantes: la presencia de una agrupación sinfónica. En este caso, quedará demostrado el poderío de las instituciones académicas de la región, porque será la integración de las orquestas del Conservatorio del Tolima y el Conservatorio de Ibagué, bajo la dirección del maestro Tolimense Germán Gutiérrez, radicado en Texas – USA.

La temática del V Ibagué Festival es “La diáspora musical del Tolima”, haciendo referencia a las figuras de la música que nacieron y crecieron en la región pero que decidieron irse a otros lugares del mundo para ampliar sus horizontes. Estos artistas han terminado convirtiéndose en representantes del Tolima en nuevas latitudes. Santiago Cruz es sin duda un ejemplo, ya que su música lo ha llevado a viajar por países como México, República Dominicana, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

Le puede interesar: JuvenhArte 2024: convocatoria abierta para jóvenes en Ibagué

Con respecto a su presencia en el Festival, el cantante ha dicho: “Para mí tocar en Ibagué siempre es emotivo. Soy orgullosamente ibaguereño y siempre me he sentido muy bienvenido por el público de mi ciudad. Hacer parte del Ibagué Festival me emociona porque sé lo que está significando a nivel de ciudad, a nivel cultural, en particular en éste que habla de los talentos que han salido de Ibagué, de esta diáspora. Y tocar con músicos de los dos conservatorios era un sueño para mí. Entonces va a ser una noche muy emocionante”.

La velada promete ser además una inspiración para los jóvenes y maestros integrantes de las dos orquestas, que tendrán la oportunidad de compartir con uno de los referentes artísticos más famosos de su tierra. Todo está listo para este concierto de gala, el 5 de septiembre a las 7:00 pm, en el Panóptico. Una velada especial que se abrirá con la agrupación The New Orleans Jazz Vipers de la ciudad de Nueva Orleans.