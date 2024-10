En Ibagué se unen la Gran Coral Ciudadana con la Estudiantina Regional del Alto Magdalena

Cerca de 180 voces entre aficionadas y profesionales, se darán cita con la Estudiantina Regional del Alto Magdalena para interpretar un repertorio que le rendirá homenaje a las músicas latinoamericanas.



El mismo espíritu que ha ratificado a Ibagué como la Ciudad Musical de Colombia que tiene un capítulo especial en torno a los coros, se verá reflejado este sábado 26 de octubre a partir de las 5:00 de la tarde en la Universidad de Ibagué.

Y esto será porque en un mismo escenario: el auditorio Mutis, cerca de 180 voces entre aficionadas y profesionales, se darán cita con la Estudiantina Regional del Alto Magdalena para interpretar un repertorio que le rendirá homenaje a las músicas latinoamericanas.

Por ello, el maestro Alejandro Mantilla, director artístico de Ibagué Festival explicó que, para “este año, la novedad es que habrá un coro que declama, un coro que hace poemas hablados y eso es impresionante porque lo va alternando con la música. Lo hemos hecho con el maestro Diego Garzón”.

Y lo dice la historia. El Tolima tiene un capítulo especial en el territorio nacional porque arraigó sus prácticas desde las músicas campesinas y otras expresiones en las familias y comunidad, especialmente en el canto y la cuerda pulsada; estos dos medios expresivos tan frecuentes y que ahora perviven en duetos, tríos y estudiantinas, también se ha cultivado en el ámbito coral.

De ahí, aquella memoria del canto, que luego de generaciones y distintos momentos se ve reflejado en lo que ahora es un proceso, iniciado el año anterior con Ibagué Festival y que decidió apostar por este encuentro en esta nueva edición que trae una propuesta mucho más robusta.

“Estamos muy contentos porque sigue manteniéndose el espíritu (…) Este año quisimos que el concierto de la segunda temporada tuviera también un encuentro con otro proceso significativo para la región (…) la Estudiantina del Alto Magdalena que acaba de reiniciar labores este año, dirigida por el maestro Manuel Olaya”, afirmó Mantilla.

La Estudiantina: un formato que reivindica los sonidos

Está integrada por tres departamentos: Caquetá, Huila y Tolima, y bajo la dirección del maestro Manuel Olaya, la Estudiantina del Alto Magdalena adelanta labores con la participación de 20 músicos profesionales de amplia trayectoria, que realizan constantemente un trabajo de investigación y difusión de nuevas propuestas como el mosaico Tierra tolimense, una obra construida y estudiada con el maestro Alejandro Restrepo, que cerrará el concierto.

“Reivindicar los sonidos de esta extensa, variada, diversa y colorida región andina colombiana es uno de los principales objetivos que tiene la Estudiantina del Alto Magdalena (…) la idea surge de una conversación, una idea en donde se unieran las cuerdas pulsadas a un coro.

Estamos hablando de un formato que no se ha hecho o del que no hay vestigios a la fecha, a gran escala, creo que en el Departamento y posiblemente en el mundo, porque estudiantinas tan específicas como las que tenemos en la zona Andina no se pueden replicar en todo lugar”, describió el maestro Manuel Olaya, director de la Estudiantina del Alto Magdalena.





Sobre el concierto

Ahora bien, el concierto tendrá dos momentos: el primero con la Gran Coral Ciudadana, y el segundo a cargo de la Estudiantina; también habrá un momento en el que ambas se reúnen para interpretar al unísono, es decir, juntas voces con guitarras, tiples y bandolas una misma obra.

Por esa razón, el repertorio de este grupo que integra a las tres regiones será uno pensado en el Departamento y sus compositores. “Dentro del mosaico está Viejo Tolima, un pasillo del maestro Rodrigo Silva; El Contrabandista, de Cantalicio Rojas que, aunque es huilense su mayor producción artística se desarrolló en el Tolima, y La Sombrerera, una guabina que además es el himno de Chaparral. Se pensó todo en tipo popurrí para tener la interacción de diferentes ritmos y un diálogo interesante que expresa lo que es el Tolima”, dijo Olaya.

Por otra parte, La Gran Coral Ciudadana interpretará el Bunde tolimense, Confesión de Marta Gómez y Canción con todos de César Isella, canción popularizada por Mercedes Sossa, junto con Libre, de los maestros Pablo Herrero y José Luis Armenteros a la que se le hará una integración entre poemas y música.

Sin duda un acertado “experimento”, como lo ha llamado el maestro Mantilla, será la cita imperdible a la que puede asistir, si llega a tiempo a este concierto de acceso libre hasta completar aforo.





Dato

La Gran Coral Ciudadana está integrada por el coro de Amapentol, el Centro Cultural de la Universidad del Tolima, el Coro Kenosis de la Catedral de Ibagué, además de varios colegios como el San Bonifacio de las Lanzas, Amina Melendro de Pulecio, San Simón, Liceo Nacional, así como la Escuela de Formación Artística y Cultural, Efac, junto con La Rondalla Ibaguereña, el Coro de la Excelencia de la Universidad de Ibagué, la Corporación Íkaro, la Universidad Cooperativa de Colombia y personas independientes.

Todos ellos, acompañados además en cada ensayo tanto focal como grupal por las maestras Diana Carolina Montaña y Diana Myleydi Bonilla.