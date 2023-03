Qué hacer en casa con su pareja... Además de ver series

Si usted y su pareja llegaron a su límite y están casados de ver series cada fin de semana, estas son algunas ideas para relajarse, y pasar tiempo juntos sin tener que sentarse frente a la pantalla.

Desde que las plataformas de ‘streaming’ aparecieron en nuestras vidas para traer de vuelta nuestras series favoritas o mostrarnos algunas nuevas y adictivas, las parejas que llevan ya un largo tiempo juntas entraron en una zona de confort de la que es muy difícil salir: arruncharse frente a la pantalla por horas.

Pero lo cierto es que este plan puede ser un poco limitante si lo que queremos es conectar de nuevo con esa persona que amamos... ¡No queremos que se convierta en un compañero de apartamento!

Así que si el clima no lo motiva a salir, estos son algunos de los planes que podrá hacer con su pareja y que son diferentes a ver series.

Los planes

La coach Camila Díaz le ofrece sus ideas para algunos planes en pareja sin salir de casa y que no implican ver series.

1. Restaurante en casa. Si está harto de comer afuera y no quiere salir este fin de semana, consiéntase, y a su pareja, con un menú “creado” con amor. Intente elegir algo de sus dos restaurantes favoritos, pero prueben cosas nuevas juntos ¡Puede ser divertido! Intente con una comida de varios platos para ocupar suficiente tiempo y que no se aburran del plan. Incluso pueden arreglarse como si fueran a salir o vestir sus mejores pijamas. Con buena suerte, al terminar la cena habrá un poco de acción interesante.

2. Hornear algo nuevo. A diferencia de cocinar, tratar de hornear algo nuevo puede ser un poco más divertido y siguiendo las instrucciones, hacer un postre sexy no es tan difícil como cree. Con los kits de hornear postres que venden los emprendimientos locales pasará una tarde divertida y hasta sexy. Intenten hacer un par de cupcakes juntos, teñir el glaseado y decorarlos. Le encantará el tiempo que pasó haciendo algo delicioso con su pareja y luego, podrá comer lo que hizo. A eso lo llamamos un gana-gana.

3. Juegos de mesa y juegos de cartas. Una opción clásica para la noche... Y puede divertirse un poco más preparando un coctel sencillo y delicioso. Deje que la nostalgia por los buenos tiempos se haga cargo, mientras juega algunos de esos juegos de mesa que tanto amaba de niño. Saque su scrabble, su póquer o su Uno. Le sorprenderá lo divertidos que siguen siendo y la adrenalina que siente al competir de manera divertida con su pareja. Será una cita que ninguno olvidará…. Esperamos.

4. “Bebida o se atreve”. ¿Recuerda ese juego de adolescentes llamado “la verdad o se atreve”? Ahora que somos adultos nadie quiere decir la verdad... Y sin duda en pareja hay algunas cosas que vale la pena no revelar, pero es por eso que este juego se torna divertido cuando somos adultos con “Bebida o se atreve”. Puede ser cualquier bebida y si es de aquellas personas abstemias, un coctel zanahorio será una buena elección. Las reglas con “Bebida o se atreve” son simples: beba o esté listo para atreverse a lo que su pareja le proponga. Si está buscando conectarse con su pareja, esta es una gran oportunidad de recordar los momentos felices y relajados, cuando no había que preocuparse por nada. Uno de estos juegos hará que su cita nocturna sea mejor que nunca.

5. Noche de spa en casa. Una noche para relajarse en pareja será, sin duda, una experiencia relajante y valiosa para ambos, así que una noche de spa les caerá “de perlas”. Una ducha caliente juntos donde cada uno se aplique un delicioso y afrodisíaco tratamiento de acondicionamiento profundo, será el preludio de una gran noche. Luego, un masaje en la espalda ayudará con la relajación. Tenga por seguro que después de esta experiencia, el spa en casa se convertirá en un elemento básico en su repertorio nocturno en el hogar.

6. Noche de karaoke. No es necesario salir si no es lo que quiere, basta con poner algunas de sus canciones favoritas y las de su pareja, abra la aplicación de YouTube, conecte su altavoz y cante a su pareja una canción romántica o sexy, por qué no. No importa cuán malo sea (o bueno) cantando, su pareja seguramente recordará este momento como algo alegre y relajado para divertirse.

Dato

- Un estudio publicado en 2016 encontró que las parejas pasan una hora y media más viendo series que hablando. Los expertos consideran que después de la pandemia, este tiempo aumentó.