¡Polémico! Pornhub tendrá su propia serie de Netflix: los usuarios estallaron del asombro

Gran controversia ha provocado la noticia de que la plataforma de Netflix va a trasmitir en pocos días una serie acerca de la página de contenido para adultos. ¿Cómo será?

‘Hasta el fondo: la historia de Pornhub’, se estrenará el 15 de marzo en Colombia. Es un largometraje de 90 minutos que busca contar la historia de una de las plataformas de contenido para adultos más famosas de la actualidad. La cinta está basada en las controversias y adversidades que han pasado los productores de esta plataforma con la publicación de dichos clips pornográficos.

El audiovisual mostrará cómo Pornhub desde su creación en 2007 cambió la forma en la que los vídeos sexuales se distribuían y consumían. Según el informe anual de Pornhub, publicado en 2020, 130 millones de personas visitan la página cada día en todo el mundo.

“La plataforma le permitió a los creadores de contenido erótico llegar a una audiencia masiva mientras que la compañía ganaba millones de dólares”, describe Netflix en la sinopsis del documental.

Por otro lado, Netflix le contó a sus usuarios que la película o serie, tendrá un enfoque social y judicial basado en entrevistas y casos de denuncias que ha recibido Pornhub por divulgación de contenido íntimo y otros delitos de índole sexual.

Entre 2017 y 2018 la Internet Watch Foundation (IWF), organización que busca minimizar el contenido de abuso sexual en línea, encontró 118 casos de de abuso sexual infantil en la plataforma.

Luego, en diciembre de 2020, el periodista de The New York Times, Nicholas Kristof, publicó un artículo en el que afirmaba que Pornhub estaba lleno de vídeos de tráfico sexual, no consensuados, que fueron monetizados por la plataforma. Sin embargo, estas quejas tuvieron una respuesta por parte de la plataforma, pues, fueron borrados al menos 10 millones de videos que no tenían verificación.

“Este documental requiere que lidiemos con lo que significa la sexualidad y el consentimiento cuando las plataformas de Internet de miles de millones de dólares prosperan con el contenido generado por los usuarios”, explicó la directora del largometraje.

