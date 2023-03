¡Anuel le respondió a Karol G con acalorada canción! La dejó sin palabras

En las últimas horas se conoció el más reciente sencillo del cantante puertorriqueño y desde ya, los fans relacionan las letras con la vida amorosa de Karol G

Una de las relaciones de la farándula que ha causado mucho furor es la que tuvo Karol G y Anuel AA. Sin embargo, estos dos, se terminaron su vínculo amoroso y desde ahí se desató toda la polémica.

Luego Anuel AA comenzó una relación con la también cantante conocida como Yailin, la más viral. Se casó con ella y esperan su primer bebé juntos. Por su parte, la rapera dominicana llamó la atención esta semana por un mensaje que publicó sobre la depresión, acompañado de la imagen de una mujer embarazada.

Por su parte, la cantante paisa, goza de un buen momento, pues su última canción junto a Shakira ha sido todo un éxito.

Este viernes, con el lanzamiento de su canción ‘Más rica de ayer’, los seguidores de ambos artistas han revivido muchos recuerdos y hay todo tipo de especulaciones.

Parte de la letra de la nueva canción de Anuel

Él no ha podido hacer que tú pare’ de amarme

Te diste cuenta que no es fácil olvidarme

Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte

Por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme

Si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’

Ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’

Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’

A vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’.

Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’

Sigo siendo el nene y me escribe’

Tírame el DM, no pa’ estar peleando

Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué.

Ese verso en especial ha sido asociado, justamente, a ‘TQG’, canción que lanzó Karol G junto a Shakira, y que también tenía partes dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

MÁS NOTICIAS

La verdad detrás de la polémica relación de Poncho Zuleta: se confiesa sobre su novia de 42 años menor

La casa “patas arriba” que es furor en la región, ¡podrá caminar por el techo y sacar fotos locas