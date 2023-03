¡Estalló! Piqué habría intentado atropellar a un paparazzi: ¿ya no se lo aguanta más?

Jordi Martín ha captado al futbolista y Clara Chía mofándose de él y dedicándole gestos obscenos. Incluso señaló que el primero quiso lanzarle el carro encima.

Un nuevo foco polémico salpica al exfutbolista, esta vez no por temas pasionales sino por asuntos que podrían incurrir en sanciones legales. Según medios locales de España, El paparazzi de nombre Jordi Martín se encontraba siguiendo al jugador y a su pareja Clara Chía para poder tener una reacción por la nueva canción de Shakira y Karol G donde nuevamente hacen referencia al jugador y su nueva novia. Tal parece, que todo se salió de control y la reacción del jugador fue explosiva.

Incluso, de acuerdo con las palabras del paparazzi, Piqué habría intentado atropellarlo con el carro. Además de eso, habría consiguió su número de teléfono para amenazarlo.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la calle y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Intentó arrollarme con el auto. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta de lo que me iba a morir”, sentenció.

Este testimonio de Jordi Martin las realizó en el programa de El Gordo y La Flaca, uno de los programas con más raiting del espectáculo, por lo que las reacciones no se han hecho esperar.

