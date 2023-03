"Todo en todas partes al mismo tiempo", arrasó con las estatuillas de los premios Oscar

La película de los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, un dúo de creadores, se llevó 7 de las 11 estatuillas en la 95° edición de los premios Oscar, que incluyen mejores actores de reparto, protagonista femenina y mejor película.

El largometraje trata de una familia asiática, los Wang, dueños de una lavandería, donde la esposa considera su vida aburrida y sin metas. Por azares del destino se encuentran con mundos paralelos que le enseñan a ella y su familia una muy interesante lección de vida.

Una mezcla de géneros indie, de acción, surrealismo y mundos paralelos, con una presupuesto ajustado, trajeron según los expertos una película que marcará a toda una generación.

La propuesta cinematográfica es un aire fresco a las producciones hollywoodenses, por lo que no era de extrañar que se llevara gran parte de los premios entregados.

"Inyecta energía al cine como en los 90 lo hicieron las pelis de Tarantino", aseguró el director mexicano Alfonso Cuarón.

“Me encanta que a la gente le apasione tanto una película que refleja algo para ellos, incluso si la generación anterior no lo entiende. Esa película se ha convertido en un hito para que una generación pueda decir para siempre:’Esa fue mi voz en esa vez'”, aseguró el también director mexicano Guillermo del Toro.

Un actor traído de regreso con esta película, es el recordado actor infantil de Indiana Jones, Ke Huy Quan quien los Oscar le entregaron el reconocimiento al mejor actor secundario.

En su emotivo discurso dijo, “Mi viaje empezó en un bote, viví un año en un campo de refugiados y de alguna forma he acabado aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias así solo suceden en las películas. No puedo creer que me esté pasando. Esto es el sueño americano”.

Asimismo lo hizo la legendaria actriz, Jamie Lee Curtis, “A los cientos de miles de personas que han visto mis películas de terror, hoy hemos ganado un Oscar. A mis padres, quienes fueron nominados en diferentes categorías, hoy hemos ganado un Oscar”, tras llevarse la estatuilla dorada a mejor actriz secundaria.

Lo fue también para la actriz china, Michelle Yeoh que se llevó el premio a mejor actriz, “Señoras, no dejen que nadie les diga que su mejor época ya pasó”, aseguró entre risas la actriz, conocida por sus actuaciones en películas de artes marciales y por su papel en El tigre y el dragón.

Finalmente los Daniels se llevaron las estatuillas a mejor dirección, mejor guion original, mejor montaje y todo el elenco recibió el premio a mejor película para este 2023.

