Milan y Sasha hacen advertencia clara a Piqué

Al parecer, los hijos de Shakira y Piqué le pusieron condiciones al exfutbolista español y manifiestan que están a favor de Shakira.





La controversial ruptura mediática entre Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar. Tras el supuesto regaño de Gerard Piqué a sus hijos en la Kings League , se hizo viral un clip en el que un reportero expresa la postura que tomaron los menores.

En un programa transmitido por la plataforma de Youtube ,a principios del mes pasado, el reportero Jordi Martin contó como los pequeños se enfrentaron a la separación de sus padres. El paparazzi detalló cuáles son las condiciones de los hijos de Shakira frente a la relación amorosa del deportista con Clara Chía.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros’”, concluyó.