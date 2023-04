¿Anuel AA reconoció que la embarró? Este fue el sentido mensaje que dejó a sus seguidores

En un largo mensaje, el cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago conocido como Anuel AA, contó su versión de la historia con respecto a su hija Gianella Gazmey Vallecilla y pidió perdón por no estar al 100% junto a ella.

Y es que el artista ha estado el ojo del huracán, después del rompimiento con Karol G, su intensa relación y boda express con la cantante dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz, conocida como Yailín La Más Viral, y su inesperado ruptura durante su embarazo.

Ambos, ya separados, recibieron a su hija Cattleya el mes pasado, y según el rapero desde la llegada de la nueva integrante de su familia ha venido reflexionando sobre la nula relación que ha tenido con su otra hija, producto según su versión, de una noche entre la colombiana Melissa Valencilla y él.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija 🤨 es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, aseguró en su mensaje Anuel AA.

Y es que en sus publicaciones pasadas, sus comentarios en su mayoría despectivos a la madre de su hija, generaron una ola de comentarios sobre su mala actitud.

“Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía”, dijo en su mensaje.

El rapero se defiende y dice que todo se debe a que Valencilla mintió sobre lo que dijo, que nunca tuvo una relación de meses y que, él solo estaba con su expareja, Yailín.

También que los problemas de los padres no se deben transmitir a los hijos, “el rencor me consumió… Los hijos no tienen la culpa”, “todos cometemos errores, pero aprendo para no repetirlos”, aseguró el artista.

