¡Luto en la televisión! Muere uno de los actores más queridos y galán por excelencia en las novelas

El querido actor murió a los 81 años, tras dejar huella en la pantalla chica por sus interpretaciones.

A los 81 años, fallece el actor dominicano Andrés García, reconocido por ser uno de los galanes más queridos y deseados hace algunos años cuando su carrera estaba en furor, en México, cuna de las telenovelas.

El querido artista había permanecido enfermo y en cama ya por varios meses, tras haber sufrido una caída en su casa; además, su salud se vio a un más debilitada por un diagnóstico de cirrosis, informó la Asociación Nacional de Intérpretes de México.

"@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Andrés García. Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por su emblemático papel de ‘Pedro Navaja’, en la película del mismo nombre", escribió el organismo en Twitter.

La cantante mexicana Anahí, también había dado el anuncio. “Se (sic) que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”, escribió la joven actriz.

Lea también: ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el querido actor Luis Fernando Múnera

@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Andrés García.



Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado por su emblemático papel de “Pedro Navaja”, en la película del mismo nombre.



A familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias pic.twitter.com/mzPYPhBe3Q — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) April 4, 2023

Otras dolencias

La salud de García venía decayendo con el paso del tiempo, pues aunque sobrevivió al cáncer de próstata y a la leucemia, la cirrosis y un problema en la médula espinal acabaron por dejarlo en cama; sufría constantes dolores agudos y todo empeoró al sufrir una caída en su hogar de Acapulco, el pasado noviembre del 2022.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto, que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, fueron las palabras del actor al compartir un video en YouTube tras el accidente.

Lea también: ‘¡Ayúdenme, por favor!’: actor de Betty, la fea hizo angustiante llamado a sus fans

Su carrera actoral

Aunque nació en República Dominicana, años después obtuvo la nacionalidad mexicana, país que le abrió las puertas gracias a su inmenso talento y apariencia de galán innato. Estuvo en las tradicionales películas como Pedro Navaja (1978) y El niño y la papa (1987), además, produjo algunos proyectos en Colombia como Herencia Maldita (1963).

Los papeles por los que más se le recuerda son aquellos donde hizo de protagonista y galán, como en Tú o nadie (1985); El privilegio de amar (1998); Mujeres engañadas (1999).

Aunque en pantalla era un hombre perfecto, en la vida real tuvo varios escándalos. De acuerdo a Telemundo, “Sus roles de hombre apuesto y gallardo también lo convirtieron en un arquetipo del macho mexicano: carismático y galante, pero también violento, bebedor y mujeriego. Fue un estilo de vida que lo siguió fuera de la pantalla y afectó sus relaciones personales y su salud”.

Sus excesos con el alcohol, le pasaron factura con la cirrosis.

Más noticias

Diego Vásquez, famoso actor ibaguereño, denunció el mal estado de importante vía, ¡indignado!

Murió querido actor de Betty la fea: hay luto en la televisión colombiana

Netflix puso sus ojos en el Tolima: busca actores para importante producción, ¡el casting está abierto!