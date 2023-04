¿Se les fue la mano con los retoques? A Karol G le cambiaron la cara y el cuerpo en portada de revista

La artista a través de Instagram dejó un largo mensaje con una foto suya y otra de la portada, donde señaló que no le gustó como la revista GQ le modificó todo.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así”, manifestó la artista.

Y agregó, “agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto”.

Karol se ve muy retocada y con unas facciones más pronunciadas, “a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Finalizó con un mensaje de amor propio y aceptación “entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad.”

La cantante recibió el apoyo de sus seguidores, a los cuales tampoco les gustó la portada, “Mi reina usted llevó la belleza a un punto en el que uno ya ni se fija en cómo luce “, “te felicito por la actitud y por seguir siendo esa chica fuerte, preciosa, y auténtica”, fueron los mensajes dejados a la artista.

Tomado de Instagram/EL NUEVO DÍA

