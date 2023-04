¡Diego Guauque sigue luchando! Se sometió a tremendo procedimiento por su salud: “estaban bajitos”

Los seguidores del periodista siguen al tanto el avance médico que día a día documenta en sus redes sociales.

Diego Guauque se ha convertido en un ejemplo de lucha y superación entre los colombianos. Quien fuera uno de los mejores periodistas de ‘Séptimo Día’ ha mostrado el paso a paso de su cáncer a través de la pantalla de su celular.

En su último reporte, el comunicador reveló que tuvieron que realizarle una transfusión de sangre por su bajo nivel de plaquetas, vistos en sus más recientes exámenes. En su explicación, dijo que este proceso se basaba en el movimiento de las plaquetas ubicadas en una bolsa hacia su cuerpo.

"Los exámenes de plaquetas salieron bajitos, por ello… ¡Listos! Transfundido a toda velocidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dicho proceso fue auspiciado por sus médicos, quienes pretenden dejarlo listo para las quimioterapias.

"Es la primera vez que me van a hacer esto. Va a ser un procedimiento largo. Ustedes recuerdan a Thomas, el niño que les presenté, pero que falleció lamentablemente por leucemia la semana pasada. Entre las cositas que él me alcanzó a contar, me dijo que las transfusiones eran buenas porque le daban a uno más fuerza, más ganas de comer", expresó Guaque en sus publicaciones.

