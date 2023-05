¡Le falta un órgano! Comediante de 'Sábados Felices' quedó 'helado' al enterarse

Tras un desmayo, el humorista se realizó varios exámenes médicos y descubrió su condición. Estos son los detalles.

Sábados Felices, es uno de los programas más vistos en el país y con más trayectoria en el mundo del humor. Sus comediantes se han ganado el cariño y el apoyo de sus fans quienes no paran de reír con sus ocurrencias.

Pero no todo es color de rosa ni tampoco son carcajadas. Por un momento, un reconocido y talentoso integrante de este elenco, se enteró que le falta un órgano, esto le borró la sonrisa de su rostro, pues según contó, sintió miedo de que esto influyera en su tiempo de vida restante.

Jorge Muñoz, quien se ha dado a conocer junto a a ‘Tato’, un mico de peluche que hace varios comentarios graciosos y sarcásticos se dio cuenta a sus 38 años que le hacía falta uno de sus órganos.

En un momento de su vida, le informaron que sólo tenía un riñón y que así había nacido. En conversación con el programa Día a Día, contó, “Tengo un solo riñón de nacimiento, no sabía y me enteré por un síncope que me dio. Me desmayo, me llevaron a una clínica y me empezaron a hacer varios exámenes, entre esas, ecografías de arterias, de vías urinarias, y otras”

Como mensaje de calma, aclaró que los médicos le explicaron que al no tener dicho órgano desde nacimiento, su cuerpo ya se ha acostumbrado y que esto no tiene por qué influir en su salud, ya que todos estos años ha vivido común y corriente sin él.

