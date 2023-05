"Pensé que solo era en Colombia" A Giovanny Ayala lo robaron descaradamente en París

El reconocido artista grabó un video para su cuenta de TikTok, mostrando su enojo al ser víctima de robo en dicho país.

El famoso cantante de música popular, viajó hasta Europa, al parecer para tomar sus vacaciones. Sin embargo, todo salió mal, pues se confió de la buena voluntad de la gente y salió perdiendo.

En el video se logra ver a Ayala bastante indignado y enojado porque le robaron una de las llantas a su bicicleta que dejó parqueada a las afueras de lo que pareciera ser un establecimiento comercial.

"No, que inseguridad aquí, yo pensé que era en Colombia no más", dijo decepcionado y molesto frente a la cámara. "Me vine en cicla y vea me robaron la llanta", señaló. Y añadió "Me tocará irme en Uber, porque qué mas".

Los internautas no dudaron en hacer sus comentarios jocosos ante la situación que tenía muy alterado al cantante, pues algunos le escribieron mensajes burlescos haciendo alusión a un tema musical antiguo de Ayala, "Me la robé y me la robaron, esta vida todo cobra y ahora soy el pagador", otros defendieron el nombre de Colombia, "Eso es en todo lado, que le haga mala atmósfera al país es otra cosa". Entre esos y otros comentarios realizaron sus seguidores.

Video:

