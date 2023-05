A reconocida actriz colombiana la dejaron varada y a oscuras en paseo, ¿estafa?

La artista denunció el hecho en sus redes sociales.

La famosa actriz Cristina Campuzano denunció a través de sus redes sociales una desagradable experiencia en reconocido sitio turístico de Colombia, muy cerca de la capital colombiana.

Se trata de Villa de Leyva, municipio de Boyacá donde se ofrecen diferentes atracciones, tales como senderismo, cuatrimotos, entre otros. La artista se mostró decepcionada con los operadores turísticos y afirmó que muchos no prestaban el servicio legal y de seguridad.

Lea también: "Pensé que solo era en Colombia" A Giovanny Ayala lo robaron descaradamente en París

La actriz confesó que, durante su paseo, no le dieron facturas, los vehículos que contrataron se vararon, debieron llevarlos a oscuras y no hubo respuesta alguna. A su vez, cuestionó a las autoridades, pues no hay regulación allí, y más aún en un sitio “al que van jóvenes, adultos y niños”.

“Ojo, no les recomiendo ir a aventura de @pozosazulesoficial hasta que hagan las cosas de manera profesional, legal y responsable”, expresó Campuzano.

Le puede interesar: A ibaguereña le robaron 40 millones y un carro, estafada por el propio novio: la engañó y se voló

La exparticipante de MasterChef detalló que alquiló unos buggies con un grupo de primos, pero no llenaron sus expectativas, pues se vararon y se tuvieron que devolver al anochecer, sin luz.

“Por estos días, San Andrés ha tenido una reducción de turistas del 68%, debido a la crisis aérea, dejando millonarias pérdidas; en nuestra Villa, estamos llegando al límite del abuso con los turistas, en muchos establecimientos reina el exceso de los costos, dejando a un lado el buen servicio y la calidad.”, manifestó.

Vea aquí la denuncia y el relato completo:

MÁS NOTICIAS

"¡Trágame tierra!" La Valdiri pasó tremendo oso en E.E.UU: quiso salir corriendo y no volver

¡Orgullo! La ibaguereña Cristina Umaña obtiene el premio a la mejor actriz de Iberoamérica

"Comimos galletas con moho" Integrante de Sábados Felices se declaró 'en la inmunda'