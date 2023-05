¿Darío Gómez vivía con su sobrina? Hija del Rey del Despecho revela secreto familiar

En unas fuertes declaraciones realizadas por Catalina Gómez, la hija del Rey del Despecho, Darío Gómez, aseguró a través de un vídeo en redes sociales que la mujer con la que convivió su padre durante 15 años, Johana Vargas, es su sobrina, hija de su tía Miriam Gómez.

Una increíble revelación por parte de la familia Gómez Arcila, una de las hijas del cantante, reveló un secreto familiar, donde confesó que la mujer con la que vivió el artista se le metió en el hogar de los papás desde los 15 años.

“Ella no solo se llama Nini Johana Vargas, también es Gómez, ella es sobrina de mi papá porque es hija de una hermana de mi papá”, además que su mamá Olga Arcila y Darío Gómez le dieron una finquita en la Tebaida a la familia de su hermana Miriam, “le tendieron la mano y ella pagándole a mis papás, metiéndose en el hogar de mi papás”, aseguró Catalina Gómez.

Aseguró que la acción de ambos es muy cuestionable, “yo a mi papá se lo perdoné en vida, a ella también yo no le tengo odio ni rencor, pero es algo con lo que yo no voy y quiero que eso me lo respeten a mí y me entiendan”.

“Mi mamá nos crio muy diferente. Nos enseñó a respetar el hogar, a los hombres casados, y la familia. Uno no está con hermanos, primos, tíos. Esta niña estaba detrás de mi papá hasta que lo logró. Pero también mi papá cedió y como dice el dicho, ‘el hombre propone y la mujer dispone’. Incluso ella misma decía ‘es que él me llamaba y yo iba y me veía otra vez con él”, contó Gómez.

Las declaraciones de la hija del artista se dieron cuando le preguntaron por la relación que tendría con la última pareja del artista, además indicó que su padre les habría dejado todo a la familia formada con su mamá Olga Arcila.

Aseguró que su padre dejó en claro que no quería que terceros tuvieran acceso a lo construido con su esposa, porque aunque se separaron físicamente y él compartía hogar con otra persona, nunca se separaron en papeles y su madre siempre cumplió el rol de manager de su carrera.

El cantante de música popular murió el 26 de julio de 2022, en una clínica en Medellín, a los 71 años, producto de un infarto.

MÁS NOTICIAS:

Reconocido artista de música góspel vuelve a los escenarios: cantó con Silvestre, Jorge Celedón y Fonseca

¿Anuel AA le está 'llorando' a Karol G? Le dedicó canción a la 'Bebecita'

¡Irreconocible! Así quedó la 'Gorda Fabiola' tras su cirugía: un cambio total