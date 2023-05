En el dibujo que compartió Robert Smith se puede ver a una corona, un cetro, una espada, un anillo y una capa que dicen: “Todos saluden a la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario”.



El cantante y líder de la banda británica The Cure, Robert Smith, expresó su rechazo a la monarquía y a la reciente coronación de Carlos III como Rey de Reino Unido con una tira cómica que compartió en sus redes sociales. La ilustración, realizada por el artista australiano First Dog On The Moon, muestra a varios “objetos reales” preparándose para la ceremonia que tuvo lugar ayer, 6 de mayo.

En el dibujo se puede ver a una corona, un cetro, una espada, un anillo y una capa que dicen: “Todos saluden a la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario”. Además, el autor añade un comentario irónico: “Con el enorme costo de esta ceremonia podría comprarle un pony a cada niño británico. Sin embargo, el despilfarro que distrae debe calmar a todas las masas, para que no desatemos la furia de los pobres. ¡Que coman quiche de la coronación!”.

La publicación de Smith, que tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter, generó miles de reacciones entre sus fans y otros usuarios que se mostraron a favor o en contra de su postura antimonárquica. No es la primera vez que el músico de 64 años critica al sistema monárquico de su país.

En 2012, en una entrevista con Telerama.fr, dijo que odiaba a la Realeza y que nunca aceptaría ningún título nobiliario por su contribución a la música. “Honestamente, me cortaría las manos antes de ir allí, porque ¿cómo se atreven a suponer que me pueden dar un honor? Soy mucho mejor que ellos. ¡Nunca han hecho nada! Son unos jodidos idiotas”, afirmó.

La coronación del rey Carlos III no ha sido un evento particularmente popular en la cultura pop. Adele, por ejemplo, se negó a cantar en la ceremonia, lo que llevó a los organizadores a activar una alternativa estadounidense. Y es por ello que fueron confirmados Katy Perry y Lionel Richie. Nick Cave, por su parte, aceptó una invitación al evento, pero tuvo que dar explicaciones al respecto: “Tengo un vínculo emocional inexplicable con los miembros de la Familia Real. Además, el músico australiano residente en Brighton confesó sentirse atraído por la extrañeza de la monarquía”.

The Cure en Colombia

La icónica banda inglesa estaría en el país, así lo afirmó Smith, después de su última presentación hace 10 años, estarán en el marco de la celebración de 41 años de su álbum ‘’Pornography”.

Aunque no se han definido las fechas y precio de entrada para sus presentaciones, a través de Twitter mencionó que estará en Colombia además de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

